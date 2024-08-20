Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Selin Ciğerci açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuğu üzerinden transfobik bir şekilde hedef gösterilen şarkıcı ve iş insanı Selin Ciğerci ile ilgili bugün yazılı bir açıklama yayımladı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Bakanlık, sosyal paylaşım sitelerinde, "Ciğerci'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla evlat edindiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığını, daha önce açılan soruşturmanın da devam ettiğini duyurdu.

Açıklamada “Ciğerci'nin, Bakanlığa evlat edinme konusunda herhangi bir resmi başvurusu bulunmamaktadır. İddia tamamen gerçek dışıdır,” dendi.

Aile Bakanlığı’ndan transfobi: Selin Ciğerci’yle ilgili savcılık başvurusu