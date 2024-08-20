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Yayın Tarihi: 20 Ağustos 2024 14:52
 ~ Son Güncelleme: 20 Ağustos 2024 14:55
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Selin Ciğerci açıklaması

"Ciğerci'nin, Bakanlığa evlat edinme konusunda herhangi bir resmi başvurusu bulunmamaktadır. İddia tamamen gerçek dışıdır."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Selin Ciğerci açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuğu üzerinden transfobik bir şekilde hedef gösterilen şarkıcı ve iş insanı Selin Ciğerci ile ilgili bugün yazılı bir açıklama yayımladı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Bakanlık, sosyal paylaşım sitelerinde, "Ciğerci'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla evlat edindiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığını, daha önce açılan soruşturmanın da devam ettiğini duyurdu.

Açıklamada “Ciğerci'nin, Bakanlığa evlat edinme konusunda herhangi bir resmi başvurusu bulunmamaktadır. İddia tamamen gerçek dışıdır,” dendi.

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Selin Ciğerci hakkında

Instagram fenomeni, şarkıcı ve iş insanı. 2017 yılından bu yana pop müzik alanında da çalışıyor.

Kendine ait "Selin Beauty" adında bir kozmetik ürün markası var.

28 Ekim 2019'da futbolcu Gökhan Çıra ile evlendi. Yakın zamanda boşanan çift, 26 Ocak 2023'te bir bebekleri olduğunu duyurdu.

Ciğerci, bir çocuğu olması isteğini bundan önce de defalarca dile getirmiş; ancak bu nedenle pek çok transfobik saldırıya maruz kalmış ve hedef gösterilmişti.

1984 doğumlu. (TY)

Selin Ciğerci transfobi aile ve sosyal hizmetler bakanlığı ayrımcılık
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