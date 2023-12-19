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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 19 Aralık 2023 11:59
 ~ Son Güncelleme: 19 Aralık 2023 12:20
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Yargı' dizisini RTÜK'e şikayet etti

Dilekçede, dizilerde işlenen konulara ve olaylara ilişkin hazırlanacak içeriklerde korunma altındaki çocukların ikincil örselenmesine sebebiyet verilmemesinin ve Bakanlık hizmet politika ve modellerine yönelik hassasiyetle yaklaşılmasının önemi vurgulandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/19/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-yargi-dizisini-rtuk-e-sikayet-etti.jpg

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kanal D'de izleyicilerle buluşan 'Yargı' dizisinin bu haftaki bölümünde, "Bakanlığa bağlı çocuk bakım kuruluşlarında büyüyen çocukların istismar edildiği, kuruluşlarda görev alan personelin organize suç örgütü üyesi olup çocukların istismarına zemin hazırladığı" iddiasını içeren bir konunun işlendiğini belirledi. 

Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre, Bakanlık, söz konusu iddianın bakım kuruluşları ile kuruluşlarda kalan çocukların psikolojik iyilik hallerine zarar verebileceği gerekçesiyle dizinin ilgili bölümüne yönelik Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) şikayet etti. 

Dilekçede, dizilerde işlenen konulara ve olaylara ilişkin hazırlanacak içeriklerde korunma altındaki çocukların ikincil örselenmesine sebebiyet verilmemesinin ve Bakanlık hizmet politika ve modellerine yönelik hassasiyetle yaklaşılmasının önemi vurgulandı. 

Ayrıca, "Bakanlığımızın hizmetleri ve çocuklarımız hakkında olumsuz yayınlar ile kamuoyunda infial oluşturan bu gibi durumlar toplumun vicdanını oldukça rahatsız etmektedir" denildi. 

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(EMK)

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