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Yayın Tarihi: 29 Kasım 2024 18:36
 ~ Son Güncelleme: 29 Kasım 2024 18:44
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Aile toplantısı görüntüsü için bilirkişi raporu hazırlanacak

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Narin Güran cinayetiyle ilgili dava dosyasına eklenen aile bireylerinin toplantısına ait görüntü için bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Aile toplantısı görüntüsü için bilirkişi raporu hazırlanacak

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduktan sonra 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin dosyada yeni gelişme yaşandı.

AA’nın haberine göre; Narin’in cansız bedenin bulunmadan bir gün önce 7 Eylül'de amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ilişkin kaydedilen görüntüler, Diyarbakır Barosuna ulaştı.

Saat 19.38-19.41'de güvenlik kamerasınca kaydedilen "aile bireylerinin toplantı görüntüsü", Baro tarafından Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

Dava dosyasına eklenen görüntüler, sanıkların yargılandığı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından incelendi.

Mahkeme, Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntüyü uzman bilirkişilerce deşifre edilmesi için Van Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü'ne gönderilmesine karar verdi.

Dava kapsamında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

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(RT)

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İstanbul
Narin Güran Narin Güran cinayeti davası
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