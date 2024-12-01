Aile hekimliği çalışanları 2-6 Aralık'ta iş bırakacak

Aile hekimliği çalışanları, “Eziyet Yönetmeliği” olarak adlandırdıkları yeni “Aile Hekimleri Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği”nin geri çekilmesini talep ederek, 2-6 Aralık tarihlerinde iş bırakma eylemi gerçekleştirecek.

İstanbul’daki aile hekimliği çalışanları, İstanbul Tabip Odası ve diğer meslek örgütleriyle birlikte, 2 Aralık Pazartesi günü saat 12.30’da İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelerek basın açıklaması yapacak.

Çağrıcı kurumlar: Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık-İş Sendikası, Hekim-Sen İstanbul Şubesi, Hekim Birliği Sendikası, Hürriyet Sağlık Sen, Tüm Aile Sağlığı, Sağlık Memuru, ATT, Hemşire ve Ebe Derneği (İSAHED), İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED), İstanbul Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şubeleri, Tabip-Sen ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği.

5-7 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdikleri üç günlük iş bırakma eyleminin ardından Sağlık Bakanlığı’na tanıdıkları sürenin dolduğunu belirten aile hekimliği çalışanları, “Meslek onurumuz ve özlük haklarımıza zarar veren, maddi kayıplara yol açan ve bizleri vatandaş karşısında itibarsızlaştıran Eziyet Yönetmeliği’ne karşı mücadelemizi sürdürüyoruz” diyerek, 2-6 Aralık tarihlerinde alanlarda olacaklarını duyurdu.

Aile hekimlerinin iş bırakma eylemi sona erdi: Vazgeçmeyeceğiz!

İstanbul’daki aile hekimliği çalışanlarının beş günlük eylem planı şöyle:

Aile hekimliği çalışanlarının talepleri Sağlık Bakanlığı’nın yeni yönetmeliğinin halk sağlığını, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının özlük haklarını ve çalışma koşullarını iyileştirmediğini, aksine mevcut sorunları derinleştirdiğini savunan sağlık emekçileri, taleplerini şu şekilde sıralıyor: Kamusal bir hizmet olan birinci basamak sağlık hizmetlerinin fiziki ve tıbbı donanımı ve aile sağlığı merkezleri kamu tarafından sağlanmalıdır.

Halkımıza nitelikli bir sağlık hizmeti sunabilmemiz için yeterli zaman ve olanak sağlanmalıdır. Koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelendiği ve ekip anlayışını gözeten bir sistem inşa edilinceye kadar Aile Sağlığı Merkezi sayısı hekim başına 2 bin nüfusu aşmayacak şekilde artırılmalıdır.

Kadrolu ve güvenceli istihdam modeli ile yeterli hemşire, ebe, teknisyen görevlendirilmeli, aşılama ve diğer koruyucu hekimlik uygulamaları desteklenmeli, geliştirilmelidir. Kadrosuz, güvencesiz bir şekilde çalışan emekçiler (gruplandırma elemanları) kadroya geçirilmelidir.

Aile hekimlerine ve tüm sağlık emekçilerine emekliliğe yansıyacak tek kalemden oluşan, insanca yaşamaya yetecek düzeyde, izin kullandıklarında, hastalandıklarında, çocuğu olduğunda veya ailesinden biri öldüğünde kesilmeyecek maaş ödenmelidir.

Gelire katkısı yüzde 20’yi geçmeyecek ve yapılan hizmetin niteliğini ödüllendiren bir performans uygulamasına geçilmelidir.

(VC)