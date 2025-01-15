Aile Hekimi raporları ücretli olacak, katılım payı 20 lira

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında, aile hekimliği hizmetlerinde yeni düzenlemeler yapıldı. TBMM Genel Kurulu’nda 9 Ocak’ta kabul edilerek yasalaşan düzenlemeye göre, aile hekimlerinden alınan bazı raporlar artık ücretli olacak. Karar, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Yasa, aile hekimlerinin mesai saatleri dışında ücret karşılığında hasta kabul etmelerine de olanak tanıyor. Ayrıca, yabancılara sunulan sağlık hizmetleri, sertifikalı aile hekimlerince mesai dışında verilen akupunktur ve fitoterapi uygulamaları ve özel amaçlı raporlar (Bakanlıkça belirlenenler hariç) dışında aile hekimliği hizmetleri ücretsiz olarak devam edecek.

Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için belirlenen katılım payı 20 lira olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), birinci basamak sağlık hizmeti sunucularından sevk edilen hastalar için bu katılım payını yarıya kadar düşürme yetkisine sahip olacak.

Yeni düzenleme kapsamında, ehliyet raporu gibi bazı raporlar için ücret talep edilecek. Bu ücretlerden elde edilen gelir, döner sermayeye aktarılacak.

Sigorta primlerinde değişiklikler

Özel sektör işverenleri için SGK’ye ödenen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primine uygulanan 5 puanlık indirim, 4 puana düşürülecek. Bu değişiklik, kanunun yayımlandığı ay itibarıyla yürürlüğe girecek.

Ancak imalat sektöründeki iş yerleri için malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası priminde sağlanan 5 puanlık indirim, 31 Aralık 2026’ya kadar devam edecek. Cumhurbaşkanı, bu süreyi bir yıl daha uzatma yetkisine sahip olacak.

Bu düzenlemelerle aile hekimliği ve sigorta primlerinde önemli değişiklikler hayata geçirilmiş olacak.

Sigortalılığı 31 Aralık 2008'den önce başlayanlardan çalışma gücü kayıp oranı yüzde 40 ila yüzde 49 olanlar 18 yıl sigortalılık süresi ve 4 bin 100 gün prim ödemeleri, yüzde 50 ila yüzde 59 olanlar 16 yıl sigortalılık süresi ve 3 bin 700 gün prim ödemeleri şartıyla yaşlılık aylığından yararlanacak.

(EMK)