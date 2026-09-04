Aile Dayanışma Ağı, soL Haber, İBB Tekzip... X’te çok sayıda hesaba erişim engeli

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, “sosyal medyada milli güvenliği hedef aldığı” öne sürülen 21 X hesabına İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi uyarınca erişim engeli getirildi.

Karar sonrası X, çok sayıda hesabı Türkiye'den erişime kapattı.

CHP ve YENİ Parti’li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanan siyasetçi ve bürokratların aileleri tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı’nın (@ailedayanismagi) hesabı ile soL Haber’in yeni hesabı (@soLHaberSusmaz) ve fotoğrafçı-yazar Fırat Erez’in (@FIRATEREZ) hesabına erişim engellendi.

Bu üç hesap X tarafından da Türkiye’den görünmez kılındı. soL Haber’in 924 bin takipçili X hesabı (@solhaberportali) 3 Temmuz 2026’da da sansürlenmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında yayımlanan iddia ve haberlere yanıt veren İBB Tekzip (@ibbtekzip) ile 2019 İstanbul yerel seçimleri sürecinde kurulan, daha sonra kent odaklı bir gönüllülük platformu olarak faaliyetlerini sürdüren İstanbul Gönüllüleri’nin (@gonulluist) hesapları da erişime engellendi. Bu hesaplar henüz X tarafından Türkiye’den görünmez kılınmadı.

Çok sayıda X hesabı bugün erişime engellendi ve X tarafından Türkiye'den görünmez kılındı.



Engellenen hesaplar arasında, belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanan siyasetçi ve bürokratların aileleri tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı'nın hesabı ile soL Haber'in yeni… pic.twitter.com/e2cqtcjjYR — EngelliWeb (@engelliweb) September 3, 2026

İsrail propagandası iddiasıyla da erişim engeli

Son erişim engelleri yalnızca bu hesaplarla sınırlı kalmadı. Aynı gün farklı siyasi eğilimlerden çok sayıda X hesabı hakkında da işlem yapıldı.

“İsrail propagandası” ve “Türkiye aleyhine kara propaganda” yaptığı iddiasıyla AVI BETO (@AVIBETO), Fırat Erez (@FIRATEREZ), Bir Davut (@deyvidkoperflit) ve Koray Pehlivanoğlu (@KPehlivanoglu) hesapları sansürlendi.

Bunun yanı sıra Türkçü, milliyetçi ve iktidara muhalif paylaşımlarıyla bilinen hesaplar da “sosyal medyada dezenformasyon yaparak milli güvenliği hedef alma” iddiasıyla karartıldı.

Listede TTA Haber, Türk Kültür Kampı, tarik pasha, 57. ALAY, Ambargo TV, Kaftar, Devrim, Bürkit, Furkan Turgut ve İbrahim Enver Kacak’tan Alıntılar hesapları bulunuyor.

İmamoğlu’na destek veren hesaplar da listede

Aynı gün, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek veren ya da iktidara muhalif paylaşımlar yapan hesapların da bulunduğu bir başka gruba erişim engeli getirildi.

Bu grupta soL Haber, Sebastian Trudeau (YENİ), Sol Yumruk, Profesör Facia, BELLİ’S, HALKIN MEDYASI, Ultimatom, SOLG., Ayşe, SolcuSeküler, Aile Dayanışma Ağı, Castiel, Yiğitcan Önal, Görkem Y., Smokin Medya, Pater Familias (Yeni hesap), can, Etkili Haber (Yeni), Genç Direniş, Weber ve Düz Adam hesapları bulunuyor.

X, erişimi kısıtlanan ve kararın uygulandığı hesapların sayfalarında “Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki hesap erişime engellendi” uyarısını gösteriyor.

(HA)