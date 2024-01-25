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Yayın Tarihi: 25 Ocak 2024 18:24
 ~ Son Güncelleme: 25 Ocak 2024 18:29
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AİHM’in önündeki 68 bin dosyanın üçte biri Türkiye’den

Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuruda birinci sırada. AİHM’in dava yükünün 23 bin 397'si (yüzde 34,2) Türkiye’den. Ayrıca AİHM 2023’te Türkiye ile ilgili verdiği 78 kararın 72’sinde ihlal tespit etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
AİHM’in önündeki 68 bin dosyanın üçte biri Türkiye’den
Fotoğraf: www.echr.coe.int

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) bu sabah düzenlediği basın toplantısında 2023 istatistiklerini açıkladı. Yüksek mahkemeye yapılan başvuru sayısı 2023’te 45 bin 500’den 34 bin 650’ye düştü.

AİHM, 2023’te 6 bin 931 dosyayı karara bağladı. Ancak verilere göre AİHM’nin önünde halen daha sonuçlanmayı bekleyen 68 bin 450 dosya var. 2022’de bu sayı 74 bin 650 idi.

AİHM’e en yüksek başvuru 5 ülkeye ait. Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Romanya ve İtalya’nın başvuruları, AİHM’nin önünde bekleyen 68 binden fazla dosyanın yüzde 75'ini oluşturuyor.

23 bin 397 dosya Türkiye'den

En yüksek başvuru sayısına sahip ülke ise Türkiye. AİHM’in dava yükünün 23 bin 397'si (yüzde 34,2) Türkiye’den. Yüksek mahkeme 2023’te Türkiye ile ilgili 78 karar verdi. AİHM davaların 72'sinde hak ihlali tespit etti. 3 dosyada ihlal tespiti yapmadı. Uzlaşıya varılan dosya sayısı da 3 oldu.

Türkiye en çok adil yargılanma hakkı (17), özgürlük ve güvenlik hakkı (16), toplanma ve örgütlenme özgürlüğü (16), özel hayat ve aile hayatına saygı (15) ve ifade özgürlüğü (10) konularında mahkum oldu.

Türkiye’yi, 12 bin 450 başvuru ile Rusya Federasyonu, 8 bin 750 başvuru ile Ukrayna, 4 bin 150 başvuru ile Romanya ve 2 bin 750 başvuru ile İtalya izledi.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz (İngilizce)

2022 yılında AİHM’e en çok başvuru Türkiye’den
2022 yılında AİHM’e en çok başvuru Türkiye’den
27 Ocak 2023

(HA)

AİHM
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