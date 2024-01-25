AİHM’in önündeki 68 bin dosyanın üçte biri Türkiye’den

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) bu sabah düzenlediği basın toplantısında 2023 istatistiklerini açıkladı. Yüksek mahkemeye yapılan başvuru sayısı 2023’te 45 bin 500’den 34 bin 650’ye düştü.

AİHM, 2023’te 6 bin 931 dosyayı karara bağladı. Ancak verilere göre AİHM’nin önünde halen daha sonuçlanmayı bekleyen 68 bin 450 dosya var. 2022’de bu sayı 74 bin 650 idi.

AİHM’e en yüksek başvuru 5 ülkeye ait. Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Romanya ve İtalya’nın başvuruları, AİHM’nin önünde bekleyen 68 binden fazla dosyanın yüzde 75'ini oluşturuyor.

23 bin 397 dosya Türkiye'den

En yüksek başvuru sayısına sahip ülke ise Türkiye. AİHM’in dava yükünün 23 bin 397'si (yüzde 34,2) Türkiye’den. Yüksek mahkeme 2023’te Türkiye ile ilgili 78 karar verdi. AİHM davaların 72'sinde hak ihlali tespit etti. 3 dosyada ihlal tespiti yapmadı. Uzlaşıya varılan dosya sayısı da 3 oldu.

Türkiye en çok adil yargılanma hakkı (17), özgürlük ve güvenlik hakkı (16), toplanma ve örgütlenme özgürlüğü (16), özel hayat ve aile hayatına saygı (15) ve ifade özgürlüğü (10) konularında mahkum oldu.

Türkiye’yi, 12 bin 450 başvuru ile Rusya Federasyonu, 8 bin 750 başvuru ile Ukrayna, 4 bin 150 başvuru ile Romanya ve 2 bin 750 başvuru ile İtalya izledi.

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2022 yılında AİHM’e en çok başvuru Türkiye’den

(HA)