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Yayın Tarihi: 2 Temmuz 2025 21:00
 ~ Son Güncelleme: 2 Temmuz 2025 21:24
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AİHM’de alınan ihlal kararları sayısında Türkiye üçüncü sırada

AİHM’de alınan ihlal kararları sayısında Türkiye üçüncü sırada: 22 yılda 3 bin 363 ihlal kararı

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
AİHM’de alınan ihlal kararları sayısında Türkiye üçüncü sırada
Fotoğraf: Euronews

AİHM’de çözülemeyen ve derdest durumda olan 21 bin 600 başvuru ile ilk sırada yer alan Türkiye, ihlal kararı sayısında da 2002-2024 döneminde alınan 3 bin 363 ihlal kararı ile üçüncülüğe yerleşti.

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı "AİHM 2024 yılı istatistikleri değerlendirme notu"na göre, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 47 Avrupa ülkesi hakkında AİHM'e yapılan başvuru sayısı 2024’ün sonunda 60 bin 350’ye ulaştı.

21 bin 600 başvuru derdest durumda

Türkiye hakkında yapılan ve tüm başvuruların yüzde 36’sını oluşturan şikayetlerin sayısı, 21 bin 600 olarak kayıtlara geçti. Türkiye, henüz çözülemeyen ve derdest durumda bekleyen 21 bin 600 başvuru ile hakkında en çok başvuru yapılan ülke olarak öne çıktı.

3 bin 363 ihlal kararı

AİHM verilerine yansıyan yıllara göre ihlal sayıları verileri de çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi. Türkiye hakkında AİHM’den çıkan ihlal kararı sayısı, AKP hükümetleri döneminde 2009 yılında 341 ihlal kararı ile zirve yaptı. 2007 yılı da 319 ihlal kararı ile 1995-2024 döneminde en yüksek ihlal kararı alınan ikinci yıl olarak kayıtlara geçti. AKP hükümetleri dönemini kapsayan 2002-2024 döneminde Türkiye yönelik AİHM’den çıkan ihlal kararı sayısı toplamı ise 3 bin 363 olarak hesaplandı.

AİHM, 2012-2024 yılları arasında karara bağlanan başvurular içinde ihlal kararlarının oranlarını da paylaştı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf 47 ülkedeki ihlal kararlarının toplam karar sayısı içindeki oranının yüzde 1,5 olarak gerçekleştiği belirtildi. Yalnızca Türkiye’de ise ihlal kararlarının toplam karar sayısı içindeki oranının yüzde 1,1 olduğu bildirildi.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
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