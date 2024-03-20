AİHM, Zaman’ın yargı muhabirinin tutukluluğunda Türkiye’yi mahkûm etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kapatılan Zaman gazetesinin eski yargı muhabiri Ayşenur Parıldak’ın başvurusunda Türkiye’yi mahkum etti.

AİHM, Parıldak’ın iddia edilen ‘terör örgütü üyeliği’ suçunu işlediğinden şüphelenmek için makul gerekçe bulunmadığına kanaat getirdi.

Buradan hareketle de Parıldak’ın X’teki (eski adıyla Twitter) ‘Fuat Avni’ hesabının sahibiyle arasında olduğu iddia edilen bağlantı, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve yayımladığı makaleler, ByLock mesajlaşma sistemini kullandığı iddiası, Bank Asya'da hesabının bulunması ve babasının ABD’deki bir kurumun hesabına yaptığı havalenin tutuklama için makul şüphe oluşturmadığına karar verdi.

Mahkeme Parıldak’ın makul sürede hâkim karşısına çıkarılmadığını da belirtti. Bu nedenlerle tutukluluğunun hukuka aykırı olduğunu hükmetti.

Karar oy çokluğuyla alındı. Mahkemenin Türkiyeli hakimi Saadet Yüksel karara şerh düştü. Buna karşın yüksek mahkeme özgürlük ve güvenlik hakkı (AİHS madde 5) ile ifade özgürlüğünün (AİHS madde 10) ihlal edildiğine karar verdi.

Türkiye, Parıldak’a 16 bin euro manevi, 6 bin euro da yargılama giderleri olmak üzere toplamda 22 bin euro tazminat ödeyecek.

Kararın tamamına buradan ulaşabilirsiniz

Ne olmuştu? Ayşenur Parıldak Zaman gazetesinin Ankara bürosunda adliye muhabiri olarak çalışıyordu. 15 Temmuz’daki darbe girişiminin hemen ardından 3 Ağustos 2016’da hukuk okuduğu Ankara Üniversitesi’nin kampüsünde gözaltına alındı. 11 Ağustos 2016’da ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla tutuklandı. 28 Kasım 2016’da da hakkında iddianame hazırladı. İddianamede Parıldak’ın askeri darbe girişimi sonrasındaki sosyal medya paylaşımları vardı. Ayrıca ‘Fuat Avni’ hesabını takip etmesi ve banka hesap hareketleri iddianamede suçlama konusuydu. Savcılık Parıldak’ın Zaman gazetesinde, “örgüt üyelerinin suçtan kurtulmalarına yönelik yanlı ve taraflı haberler yaptığını” iddia etse de haberler iddianamede yer almadı. Dava 9 Şubat 2017’de Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. 2 Mayıs 2017’de görülen ikinci duruşmada mahkeme, Parıldak hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi. Ancak aynı gün savcılık karara itiraz etti. İtirazı kabul eden mahkeme, Parıldak’ın tekrar tutuklanmasına karar verdi. Davanın karar duruşması 21 Kasım 2017 tarihinde görüldü. Mahkeme, Parıldak’ı ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Parıldak’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Parıldak’ın avukatları dosyayı temyiz etti. Yargıtay 27 Aralık 2018 kararı onadı. Anayasa Mahkemesi de Parıldak'ın başvurusunda “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı”, “özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı”, “insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı”, “eğitim hakkı” ve “ifade ve basın özgürlüklerinin” ihlal edilmediğine hükmederek dosyayı kapattı. Parıldak, 5 yıl 7 ay tutukluluğun ardından 18 Mart 2022 tarihinde tahliye oldu.

Tahliye Edilen Gazeteci Parıldak Yeniden Tutuklandı

(HA)