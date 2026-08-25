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YT: Yayın Tarihi: 25.08.2026 11:22 25 Ağustos 2026 11:22
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.08.2026 11:24 25 Ağustos 2026 11:24
Okuma Okuma:  1 dakika

AİHM, Osman Kavala kararı açıklıyor

AİHM Büyük Dairesi, 2017’den bu yana hapis tutulan Osman Kavala’nın ikinci başvurusuna ilişkin kararını bugün açıklıyor. Başvuru, AİHM’in 2019’daki ihlal kararından sonra devam eden tutukluluk ve yargı sürecine ilişkin hak ihlali iddialarını konu alıyor.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
AİHM, Osman Kavala kararı açıklıyor
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, 2017’den bu yana cezaevinde bulunan Osman Kavala’nın ikinci başvurusuna ilişkin kararını bugün açıklıyor.

Başvuru, AİHM’in 2019’daki ihlal kararından sonra devam eden tutukluluk ve yargı sürecine ilişkin hak ihlali iddialarını konu alıyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi’nin Osman Kavala’nın 18 Ocak 2024 tarihli ikinci başvurusu hakkında vereceği karar bekleniyor. Kavala’nın başvurusuna ilişkin duruşma 25 Mart 2026’da görülmüştü.

Kavala hakkında AİHM, 10 Aralık 2019’da tutukluluğun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5. ve 18. maddelerini ihlal ettiğine hükmetmiş ve derhal serbest bırakılması gerektiğine karar vermişti. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de kararın uygulanmaması üzerine ihlal prosedürünü başlatmış, AİHM 11 Temmuz 2022’de Türkiye’nin Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediğine karar vermişti.

Kavala, Gezi Parkı davasında 25 Nisan 2022’de “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karar, 28 Eylül 2023’te Yargıtay tarafından onandı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Osman Kavala AİHM gezi davası
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