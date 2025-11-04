ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 4 Kasım 2025 10:47
 ~ Son Güncelleme: 4 Kasım 2025 11:01
1 dk Okuma

AİHM kararı sonrası Selahattin Demirtaş hakkında tahliye başvurusu

Avukatlar, AİHM'in kararı sonrası eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne tahliye başvurusu yaptı.

BİA Haber Merkezi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında tahliye başvurusu yapıldı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına itiraz eden Adalet Bakanlığı'nın talebini reddetti.

3 Kasım 2025

Böylece, AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu.

Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir'in aktardığına göre, söz konusu kararın ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne tahliye başvurusu yapıldı.

Böylece avukatlar, ikinci kez tahliye başvurusu yapmış oldu.

(AB)

İstanbul
Selahattin Demirtaş AİHM ramazan demir
