AİHM kararı sonrası Selahattin Demirtaş hakkında tahliye başvurusu

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında tahliye başvurusu yapıldı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına itiraz eden Adalet Bakanlığı'nın talebini reddetti.

BÜYÜK DAİRE TAHLİYE KARARINI KESİNLEŞTİRDİ AİHM Ankara'nın itirazını reddetti: "Demirtaş'ı serbest bırakın"

Böylece, AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu.

Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir'in aktardığına göre, söz konusu kararın ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne tahliye başvurusu yapıldı.

Böylece avukatlar, ikinci kez tahliye başvurusu yapmış oldu.

(AB)