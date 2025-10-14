ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 14 Ekim 2025 14:43
 ~ Son Güncelleme: 14 Ekim 2025 15:05
2 dk Okuma

AİHM'den ihlal kararı: Aysel Tuğluk siyasi nedenlerle tutuklandı

AİHM, Aysel Tuğluk'un siyasi nedenlerle tutuklandığına hükmederek, "özgürlük ve güvenlik", "makul sürede yargılama", "düşünce ve ifade özgürlüğü" haklarının ihlal edildiğine karar verdi.

BİA Haber Merkezi

AİHM'den ihlal kararı: Aysel Tuğluk siyasi nedenlerle tutuklandı
Fotoğraf: MA

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Aysel Tuğluk'un Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanlığı görevi ve faaliyetleri nedeniyle tutuklanmasına yönelik yapılan başvuruyu karara bağladı.

AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18'inci maddesinde düzenlenen "siyasi veya başka amaçlarla tutuklamayı yasağının" ihlal edildiğine hükmetti.

MA'nın haberine göre AİHM, Aysel Tuğluk'un "özgürlük ve güvenlik", "makul sürede yargılama", "düşünce ve ifade özgürlüğü" haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme, Aysel Tuğluk'un tutukluluğunun "makul şüpheye" dayanmadığını belirtti. Yerel mahkemelerin "suçun niteliği", "delil durumu" ve "kaçma riski" gibi soyut gerekçelerle bireyselleştirilmiş bir değerlendirme yapmadan tutuklama kararı verdiklerine hükmetti.

"İfade özgürlüğünün açık ihlali"

Aysel Tuğluk'un Demokratik Toplum Kongresi (DTK) kapsamındaki konuşmaları ve faaliyetlerinin AİHS 10'uncu maddeden ifade özgürlüğü çerçevesi değerlendirilmesi gerektiği belirtilirken, AİHM, bu konuşmalar nedeniyle 15 ay süren tutukluluk, ifade özgürlüğünün açık ihlali olduğunu kaydetti.

AİHS 18'inci madde ihlalinden mahkeme, Aysel Tuğluk'un tutuklanmasının "siyasi muhalefeti bastırmak ve demokratik çoğulculuğu sınırlamak" gibi gizli bir amaç taşıdığını tespit etti. OHAL dönemindeki, olağanüstü durumun bu ihlalleri haklı çıkaramayacağına hükmetti.

AİHM, Aysel Tuğluk'a 16 bin euro manevi tazminat, bin 500 euro yargılama gideri ödenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, Aysel Tuğluk'un 2018'de "örgüt üyesi olmak" iddiasından verilen 10 yıllık hapis cezasının temyizle kesinleştiğini hatırlatarak, tutukluluğun siyasi amaçlarla yürütüldüğünü ve demokratik tartışma ortamını bastırdığını vurguladı.

"Önce hukuka uyun"

Konuya dair Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eşsözcüsü Meral Danış Beştaş sosyal medya hesabından ihlalle dair şu ifadeleri paylaştı:

"Aysel Tuğluk kararı, sadece bir kişi için değil; düşüncesi, kimliği ve sözü nedeniyle cezalandırılan herkes için verilmiş bir adalet kararıdır. Ancak öte yandan bu karar, Aysel Tuğluk'un yaşamından çalınan yılları, yitirdiği sağlığını ve daha nicesini hatırlatmıştır. Geç gelen adaletin bir insanın nasıl büyük zararlara maruz kaldığını ortaya koymuştur. Adaletin tecelli etmesi için daha kaç ihlal gerekiyor. Ya da daha kaç insanın hayatının yok edilmesi bekleniyor. Aysel Tuğluk, bu ülkede Kürt sorununun, ayrımcılığın, hukuksuzluğun simgesi olmuştur. Eğer adaletten eğer barıştan söz edeceksek önce hukuka uyun."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
dtk AİHM aysel tuğluk OHAL
