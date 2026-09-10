AİHM, AYM ve Yargıtay kararlarına rağmen 25 yıldır hapis

Yaklaşık 25 yıldır cezaevinde olan gazeteci-yazar Erdal Süsem, tutulduğu Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nden mektup gönderdi.

Süsem mektubunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Yargıtay’ın lehine verdiği kararlara rağmen yeniden yargılandığı dosyada İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kendisini tahliye etmediğini anlattı.

6 Ekim’de görülecek duruşması öncesinde basın emekçilerine ve kamuoyuna çağrıda bulundu.

Süsem’in mektubu şöyle:

Merhaba,

Ben tutuklu-hükümlü gazetecilerden biriyim. 25. mahpus yılımı da yakında dolduracağım. Hâlâ mahpusum, hâlâ yargılanıyorum.

Diğer dosyalarımdan beraat ettim. Bu dosyada da hukuken beraat etmem icap olduğu, AİHM’in, AYM’nin ve Yargıtay’ın lehime kararlarına rağmen İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ‘içerde tutma’ ısrarından ötürü hâlâ mahpusum.

Ben Eylül Sanat Edebiyat Dergisi’nin editörü ve yazarıydım. Yakın zamanda da, yıllardır yazıp bir kenarda tuttuğum romanlarımdan ‘Kusursuz Cinayet I / Gölgeler ve Suretler’i yayımladım.

Yargılanma sürecimin geçmişi oldukça uzun. Burada yalnızca son yıllardaki gelişmeleri aktarmak istiyorum.

AİHM, 23 Mayıs 2019’da, Türkiye’nin kabul ve taahhütlerine de atıf yaparak yargılamamda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 6/1. maddesinde güvence altına alınan ‘adil yargılanma hakkı’nın ihlal edildiğine hükmetti.

Bu karar doğrultusunda 16 Temmuz 2019’da İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yeniden yargılama talebinde bulundum. Mahkeme talebimi reddetti. Bunun üzerine AYM’ye başvurdum.

AYM, 13 Eylül 2022’de AİHM’in lehime kararına da atıf yaparak, Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan ‘adil yargılanma hakkı’mın ihlal edildiğine ve ihlalin giderilmesi için yeniden yargılama yapılmasının zaruri olduğunda karar kıldı. Hukuka aykırı delillerin dosyadan çıkarılması, maddi gerçeğin araştırılması, delillerin toplanması, tanıkların dinlenmesi ve savunmanın tanıkları sorgulayabilmesi gibi adil yargılamanın temel ilkelerini vurguladı.

AYM kararının 7 Aralık 2022’de İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesiyle birinci yeniden yargılama süreci başladı.

Ancak dört celselik bu süreçte, 12 Ağır Ceza Mahkemesi ‘adil yargılanma hakkı’mı yeniden ihlal etti.

Hukuka aykırı elde edilen delilleri dosyada muhafaza etti. Tahkikat, delillerin toplanması, tanıkların dinlenmesi taleplerimi reddetti. Duruşmalara bizzat katılma talebimi dahi karşılamadı.

İddia edilen delillerin tamamının lehime olduğunu savunmama ve aleyhime yeni bir delil sunulmamasına rağmen önceki hüküm korundu.

21 Aralık 2023’te temyiz hakkımı kullandım. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 9 Nisan 2025’te AYM kararına da atıf yaparak hükmü esastan bozdu ve AYM gibi adil yargılamanın temel ilkelerine vurgu yaptı.

Yargıtay ayrıca yeniden yargılamanın Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 311/1-e maddesi kapsamında yürütülmesine hükmetti. Söz konusu madde, yeni olay veya yeni delillerin hükümlünün beraatini ya da daha hafif bir cezaya mahkûm edilmesini gerektirebilecek nitelikte olması hâlinde yeniden yargılama yolunu düzenliyor.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi ikinci yeniden yargılama sürecini başlatsa da AYM'nin lehe kararına direndiği gibi Yargıtay'ın kararına da direndi. Tahkikat, delillerin toplanması, tanıkların dinlenilmesi taleplerim reddedildi.

Yaklaşık 25 yıldır haksız ve hukuka aykırı biçimde tutuluyorum. AİHM'in, AYM'nin ve Yargıtay'ın lehe kararları beraat etmem yönünde ama 12. Ağır Ceza Mahkemesi üst mahkemelerin kararlarını yerine getirmiyor.

Mahkemenin adilâneliğinden ve tarafsızlığından bariz şüphe duyduğumdan reddi hakim talebinde bulundum. Talebim ciddi bir incelemeye tabi tutulmadan reddedildi.

25 yıldır mahpusum. Haksız ve hukuksuz biçimde tutulmaya devam ediyorum. 25 yıldır yorucu bir hukuk mücadelesi veriyorum.

6 Ekim 2026 tarihinde İstanbul (Çağlayan) 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşmam var. Sizden, basın emekçilerinden ve demokratik kamuoyundan duyarlılık bekliyorum.

Sevgilerimle,