Yayın Tarihi: 3 Kasım 2025 21:23
 ~ Son Güncelleme: 4 Kasım 2025 02:02
2 dk Okuma

BÜYÜK DAİRE TAHLİYE KARARINI KESİNLEŞTİRDİ

AİHM Ankara'nın itirazını reddetti: "Demirtaş'ı serbest bırakın"

Ankara'nın, AİHM'nin Kobanî Davası'nda haksız yere tutuklanmasından hareketle Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması kararına itirazı kabul edilmedi. DEM Parti'nin açıklamasına göre, AİHM Büyük Dairesi, Ankara'nın itirazını bugün reddetti ve 2. Dairenin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması kararı bir kez daha kesinleşti.

BİA Haber Merkezi

Selahattin Demirtaş, ender yargılama fotoğraflarından birinde İstanbul'da bir duruşmada

AİHM Büyük Dairesi, bugünkü görüşmesinde Ankara'nın eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Kobanî Davası'nda haksız tutuklanması dolayısıyla derhal serbest bırakılması kararına itirazını reddetti.

Türkiye AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına itirazını sundu
7 Ekim 2025

AİHM, 8 Temmuz 2025'te Demirtaş’ın Kobanî Davası'nda haksız tutukluluğuyla ilgili olarak tutukluluğunun siyasi saiklerle devam ettirildiğini belirterek tahliye edilmesi gerektiğine hükmetmişti.

AİHM’den Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna dair yeni ihlal kararı
8 Temmuz 2025

AİHM 2. Dairesinin ihlal kararı

AİHM 8 Temmuz 2025'te verdiği kararda Demirtaş’ın 20 Eylül 2019’da ikinci kez tutuklanmasının keyfi ve siyasi olduğuna uzun süreli tutukluluğu ve tutukluluğun siyasi saiklerle devam ettirildiğini kaydetmişti.

Yüksek Mahkeme, Demirtaş hakkında 2014 Kobani olayları nedeniyle açılan davalardaki bilgilerin "farklı suç isnatlarıyla" tekrar kullanıldığını ve bunun siyasi bir manipülasyon teşkil ettiğini ifade etti.

AİHM, tutukluluğun, Anayasa Mahkemesinin etkili bir denetim sağlamadığı gerekçesiyle hak ihlali oluşturduğunu da kaydetti.

Kararda, “Yetkililerin aldığı önlemler, uygunsuz şekilde gerekçelendirilmiş ve asıl amaç, siyasi çoğulculuğu bastırmak ve demokratik tartışmayı sınırlamak olmuştur.” dedi.

AİHM bu nedenlerle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) birçok maddesinin ihlal edildiğine hükmetti:

AİHS Madde 5/1-c (Özgürlük ve güvenlik hakkı): Demirtaş hakkında yeniden tutuklama kararının "makul bir suç şüphesine" dayanmadığı, ilk tutuklamadan ayırt edilemeyecek nitelikte olduğu ve hukuki zeminden yoksun olduğu belirtildi.

AİHS Madde 5/3 (Makul süre içinde yargılanma): Demirtaş’ın 4 yılı aşkın süre tutuklu kalmasının gerekçesiz ve orantısız olduğu vurgulandı.

AİHS Madde 5/4 (Hukuki denetim hakkı): Tutukluluğun hızlı bir şekilde yargı denetimine tabi tutulmadığı, avukatının dosyaya erişiminin kısıtlandığı ifade edildi.

AİHS Madde 18 (Sözleşme haklarının kötüye kullanılması): Tutuklamanın hukuki değil, siyasi saiklerle yapıldığı, muhalefeti susturma ve siyasi çoğulculuğu bastırma amacı taşıdığı sonucuna varıldı.

Karar uyarınca Türkiye, Selahattin Demirtaş’a 35 bin avro manevi tazminat ödeyecek. Ayrıca 20 bin avroluk mahkeme masrafını da Türkiye karşılayacak.

Ancak iktidar, AİHM’nin bu kararına 8 Ekim’de itiraz etmişti. Büyük Dairenin ret kararıyla Demirtaş hakkındaki karar kesinleşti.

DEM Parti: "Derhal serbest bırakılsınlar"

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, kararın duyurulmasının üzerine sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere arkadaşlarımızla ilgili bugüne kadar verilmiş çok sayıda AİHM kararı da dikkate alınarak ve en son AİHM’in 8 Temmuz 2025 tarihli kesinleşen kararı gözetilerek arkadaşlarımız vakit geçirilmeden serbest bırakılmalıdır."

(AEK)

