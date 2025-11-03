AİHM Ankara'nın itirazını reddetti: "Demirtaş'ı serbest bırakın"

AİHM Büyük Dairesi, bugünkü görüşmesinde Ankara'nın eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Kobanî Davası'nda haksız tutuklanması dolayısıyla derhal serbest bırakılması kararına itirazını reddetti.

AİHM, 8 Temmuz 2025'te Demirtaş’ın Kobanî Davası'nda haksız tutukluluğuyla ilgili olarak tutukluluğunun siyasi saiklerle devam ettirildiğini belirterek tahliye edilmesi gerektiğine hükmetmişti.

AİHM 2. Dairesinin ihlal kararı AİHM 8 Temmuz 2025'te verdiği kararda Demirtaş’ın 20 Eylül 2019’da ikinci kez tutuklanmasının keyfi ve siyasi olduğuna uzun süreli tutukluluğu ve tutukluluğun siyasi saiklerle devam ettirildiğini kaydetmişti. Yüksek Mahkeme, Demirtaş hakkında 2014 Kobani olayları nedeniyle açılan davalardaki bilgilerin "farklı suç isnatlarıyla" tekrar kullanıldığını ve bunun siyasi bir manipülasyon teşkil ettiğini ifade etti. AİHM, tutukluluğun, Anayasa Mahkemesinin etkili bir denetim sağlamadığı gerekçesiyle hak ihlali oluşturduğunu da kaydetti. Kararda, “Yetkililerin aldığı önlemler, uygunsuz şekilde gerekçelendirilmiş ve asıl amaç, siyasi çoğulculuğu bastırmak ve demokratik tartışmayı sınırlamak olmuştur.” dedi. AİHM bu nedenlerle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) birçok maddesinin ihlal edildiğine hükmetti: AİHS Madde 5/1-c (Özgürlük ve güvenlik hakkı): Demirtaş hakkında yeniden tutuklama kararının "makul bir suç şüphesine" dayanmadığı, ilk tutuklamadan ayırt edilemeyecek nitelikte olduğu ve hukuki zeminden yoksun olduğu belirtildi. AİHS Madde 5/3 (Makul süre içinde yargılanma): Demirtaş’ın 4 yılı aşkın süre tutuklu kalmasının gerekçesiz ve orantısız olduğu vurgulandı. AİHS Madde 5/4 (Hukuki denetim hakkı): Tutukluluğun hızlı bir şekilde yargı denetimine tabi tutulmadığı, avukatının dosyaya erişiminin kısıtlandığı ifade edildi. AİHS Madde 18 (Sözleşme haklarının kötüye kullanılması): Tutuklamanın hukuki değil, siyasi saiklerle yapıldığı, muhalefeti susturma ve siyasi çoğulculuğu bastırma amacı taşıdığı sonucuna varıldı. Karar uyarınca Türkiye, Selahattin Demirtaş’a 35 bin avro manevi tazminat ödeyecek. Ayrıca 20 bin avroluk mahkeme masrafını da Türkiye karşılayacak.

Ancak iktidar, AİHM’nin bu kararına 8 Ekim’de itiraz etmişti. Büyük Dairenin ret kararıyla Demirtaş hakkındaki karar kesinleşti.

DEM Parti: "Derhal serbest bırakılsınlar"

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, kararın duyurulmasının üzerine sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere arkadaşlarımızla ilgili bugüne kadar verilmiş çok sayıda AİHM kararı da dikkate alınarak ve en son AİHM’in 8 Temmuz 2025 tarihli kesinleşen kararı gözetilerek arkadaşlarımız vakit geçirilmeden serbest bırakılmalıdır."

