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Yayın Tarihi: 16 Kasım 2023 13:19
 ~ Son Güncelleme: 16 Kasım 2023 13:22
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FİLİSTİN-İSRAİL SAVAŞI

Ai Weiwei'ye sansür: Londra'daki sergisi askıya alındı

Çinli sanatçı Ai Weiwei'nin "Yahudi halkına yapılan zulümle ilgili suçluluk duygusu bazen Arap dünyasını etkisizleştirmek için kullanıldı" yorumu Londra'da açacağı sergiye uygulanan sansüre gerekçe gösterildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/16/ai-weiwei-ye-sansur-londra-daki-sergisi-askiya-alindi.jpg
Fotoğraf: Ai Weiwei Studio

Çinli sanatçı ve insan hakları savunucusu Ai Weiwei'nin yeni eserlerinden oluşan ve İngiltere'nin başkenti Londra'daki Lisson adlı sanat galerisinde 15 Kasım'da ziyarete açılması planlanan yeni sergisi, X'teki bir gönderisi nedeniyle süresiz askıya alındı.

The Guardian'ın haberine göre Lisson Galerisi, Weiwei'nin sergisini Batı'nın Gazze Şeridi'nde süren saldırılara ilişkin İsrail'i destekleyen tutumunu kastederek yaptığı "Yahudi halkına yapılan zulümle ilgili suçluluk duygusu zaman zaman Arap dünyasını etkisizleştirmek için kullanıldı" yorumunu gerekçe göstererek süresiz askıya aldı.

Weiwei: Objektif ve tarafsız olmaya çalıştım

Lisson Galerisi'nden bir sözcü, Weiwei'nin yorumun ardından kendisiyle kapsamlı görüşmeler yapıldığını açıkladı.

Sanatçıyı temsil eden galeriden yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Sanatçının yeni çalışmalarını sunmak için şu anın doğru zaman olmadığı konusunda birlikte mutabık kaldık. Tüm çabaların İsrail ve Filistin topraklarının yanı sıra uluslararası toplumlarda yaşanan trajik acıları sona erdirmeye yönelik olması gereken bir dönemde antisemitik ya da İslamofobik olarak nitelendirilebilecek tartışmalara yer yoktur."

Weiwei, gönderisi hakkında yaptığı açıklamada, "insan eylemlerini ahlaki olarak yargılamadan, suçlamadan veya değerlendirmeden objektif ve tarafsız olmaya çalıştığını" söyledi.

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New York, Paris ve Berlin sergilerine de sansür

X'teki gönderisini kısa bir müddet sonra silen Weiwei'nin sergisinin yeniden planlanıp planlanmayacağı henüz belli değil.

Filistinlilere verdiği destekle tanınan 66 yaşındaki Weiwei, "bakış açımı dile getirmeye kararlı olduğunu" ifade etti.

BBC'ye göre sanatçının bir temsilcisi New York, Paris ve Berlin'deki üç serginin daha iptal edildiğini söyledi.

Weiwei, geçmişte Filistinlilere verdiği desteği açıkça ortaya koymuş ve 2016'da küresel mülteci krizini konu alan "Human Flow" adlı belgeselinin çekimleri sırasında Gazze'ye gitmişti.

(NT)

ai weiwei londra Filistin-İsrail Savaşı sansür
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/haber/iklim-aktivistleri-londra-da-sefiller-muzikalini-durdurdu-285805
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/haber/hrant-dink-odulleri-eren-keskin-ve-ai-weiwei-nin-189878
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