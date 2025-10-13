ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 13 Ekim 2025 11:48
 ~ Son Güncelleme: 13 Ekim 2025 11:57
2 dk Okuma

AI Studio ve Gemini artık Kürtçe konuşuyor

Teknoloji şirketi Google, yapay zeka alanında Kürtçe için önemli bir adım atarak "Google AI Studio" ve "Google Gemini" platformlarında Kürtçe sesli metin ve metinden sese dönüştürme özelliklerini devreye soktu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

AI Studio ve Gemini artık Kürtçe konuşuyor

Google'ın bu adımı ile Kürtçe ses kayıtları ve videoları kolayca yazılı metne dönüştürülebilecek. Kürtçe dilinin dijital dünyadaki entegrasyonunu hızlandıracak olan bu adım aynı zamanda dilin dijitalleşme sürecine de katkı sağlayacak.

Google Crowdsource Kürdistan Bölgesi Grubu'nun kurucusu Bokan Al-Jaf, bugün Rûdaw’a yaptığı açıklamada, "Google AI Studio'daki Kürtçe ses bölümü aktif hale getirildi. Bu, ses veya videoyu doğrudan Kürtçe metne dönüştürebileceği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Daha önce Kürtçe'nin Google Çeviri'ye eklenmesinde öncü rol oynayan Bokan Al-Jaf, bu başarının AI Studio entegrasyonunda da etkili olduğunu belirtti.

Al-Jaf, "Kürtçe'nin Google Çeviri'deki varlığı, AI Studio sistemi üzerinde olumlu bir etki yarattı ve artık sesli metinleri Kürtçe olarak yazabiliyor" dedi.

Anında çeviri imkanı

Kürtçe içerik üreticileri ve kullanıcıları için büyük kolaylık sağlayacak olan bu özellik sayesinde, video veya ses kayıtlarındaki Kürtçe konuşmalar metne döküldükten sonra anında farklı dillere çevrilebilecek.

Bokan Al-Jaf, süreci şöyle anlattı:

"Ses veya videodaki konuşmacı Kürtçe konuşuyorsa, sistem metni Kürtçe olarak yazacak, ardından metni İngilizce'ye çevirmesini isteyebilirsiniz."

Bu özellik çok dilli içerik üretimi ve tüketimi için yeni kapılar açacak.

Gemini'da metinden sese dönüşüm de geldi

Google'ın yapay zeka asistanı Gemini'da da Kürtçe için önemli bir yenilik hayata geçirildi. Al-Jaf, Google'ın Gemini'da, mobil cihazlar da dahil olmak üzere, Kürtçe için metinden sese dönüştürme bölümünü de etkinleştirdiğini belirtti.

Bu sayede yazılı Kürtçe metinler, doğal sesle işitilebilir hale gelecek.

(NÖ)

