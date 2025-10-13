AI Studio ve Gemini artık Kürtçe konuşuyor

Google'ın bu adımı ile Kürtçe ses kayıtları ve videoları kolayca yazılı metne dönüştürülebilecek. Kürtçe dilinin dijital dünyadaki entegrasyonunu hızlandıracak olan bu adım aynı zamanda dilin dijitalleşme sürecine de katkı sağlayacak.

Google Crowdsource Kürdistan Bölgesi Grubu'nun kurucusu Bokan Al-Jaf, bugün Rûdaw’a yaptığı açıklamada, "Google AI Studio'daki Kürtçe ses bölümü aktif hale getirildi. Bu, ses veya videoyu doğrudan Kürtçe metne dönüştürebileceği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Google Gemini û AI Studio êdî bi Kurdî diaxivin û deng ji bo nivîsê vediguhere

Daha önce Kürtçe'nin Google Çeviri'ye eklenmesinde öncü rol oynayan Bokan Al-Jaf, bu başarının AI Studio entegrasyonunda da etkili olduğunu belirtti.

Al-Jaf, "Kürtçe'nin Google Çeviri'deki varlığı, AI Studio sistemi üzerinde olumlu bir etki yarattı ve artık sesli metinleri Kürtçe olarak yazabiliyor" dedi.

Anında çeviri imkanı

Kürtçe içerik üreticileri ve kullanıcıları için büyük kolaylık sağlayacak olan bu özellik sayesinde, video veya ses kayıtlarındaki Kürtçe konuşmalar metne döküldükten sonra anında farklı dillere çevrilebilecek.

Bokan Al-Jaf, süreci şöyle anlattı:

"Ses veya videodaki konuşmacı Kürtçe konuşuyorsa, sistem metni Kürtçe olarak yazacak, ardından metni İngilizce'ye çevirmesini isteyebilirsiniz."

Bu özellik çok dilli içerik üretimi ve tüketimi için yeni kapılar açacak.

Kürtçe eğitiminde yeni bir soluk: 'Kurdolingo'

Gemini'da metinden sese dönüşüm de geldi

Google'ın yapay zeka asistanı Gemini'da da Kürtçe için önemli bir yenilik hayata geçirildi. Al-Jaf, Google'ın Gemini'da, mobil cihazlar da dahil olmak üzere, Kürtçe için metinden sese dönüştürme bölümünü de etkinleştirdiğini belirtti.

Bu sayede yazılı Kürtçe metinler, doğal sesle işitilebilir hale gelecek.

(NÖ)