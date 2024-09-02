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Yayın Tarihi: 2 Eylül 2024 10:04
 ~ Son Güncelleme: 2 Eylül 2024 11:25
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Ahu Tuğba kimdir?

1987 yılında bir müzik albümü de çıkaran Ahu Tuğba, çok sayıda filmde yer aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, kıvırcık ve sarı tonlarında saçları olan bir kadın görülüyor. Kadın, başını sağ eline yaslamış, düşünceli ve sakin bir ifade ile kameraya bakıyor. Üzerinde mavi gömlek ve koyu renkli, deri bir ceket bulunuyor. Arka planda yeşil yapraklı bitkiler yer almakta, bu da fotoğrafa doğal ve rahat bir atmosfer katıyor. Kadının gözleri belirgin bir şekilde dikkat çekiyor ve yüzünde hafif bir gülümseme var. Genel olarak fotoğraf, zarif ve profesyonel bir portre havası yansıtıyor.

Sanatçı.

Ahu Tuğba, eğitimini İstanbul Amerikan Kız Lisesi'nde (Robert Kolej kız lisesi bölümü) tamamladı.

Daha sonra Kanada'da Concordia Üniversitesi'nde İngilizce dil bölümüne başladı, ancak eğitimini tamamlamadan Türkiye'ye döndü.

1974 yılında sinema kariyerine adım atan Ahu Tuğba, ilk olarak bir filmde kısa bir rol aldı.

1970'lerin sonlarına doğru Türk sinemasında kendine sağlam bir yer edindi ve 1980'lerin başında daha da ünlendi.

1987 yılında bir müzik albümü de çıkaran Ahu Tuğba, çok sayıda filmde yer aldı.

(EMK)

Ahu Tuğba kimdir
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