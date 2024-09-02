Ahu Tuğba kimdir?

Sanatçı.

Ahu Tuğba, eğitimini İstanbul Amerikan Kız Lisesi'nde (Robert Kolej kız lisesi bölümü) tamamladı.

Daha sonra Kanada'da Concordia Üniversitesi'nde İngilizce dil bölümüne başladı, ancak eğitimini tamamlamadan Türkiye'ye döndü.

1974 yılında sinema kariyerine adım atan Ahu Tuğba, ilk olarak bir filmde kısa bir rol aldı.

1970'lerin sonlarına doğru Türk sinemasında kendine sağlam bir yer edindi ve 1980'lerin başında daha da ünlendi.

1987 yılında bir müzik albümü de çıkaran Ahu Tuğba, çok sayıda filmde yer aldı.

(EMK)