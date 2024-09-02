Ahu Tuğba hayatını kaybetti

Bir süredir astım hastalığıyla mücadele eden 69 yaşındaki sinema sanatçısı Ahu Tuğba, ABD'nin Miami şehrindeki evinde hayatını kaybetti.
Ahu Tuğba kimdir?
Bugün 10:04
Tuğba'nın kızı Anjelik, annesinin ölümünü doğruladı.
Cenazesi İstanbul'a getirilecek
Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, Ahu Tuğba'nın cenazesinin Miami'den İstanbul'a getirilmesi için belediye birimleri ile irtibata geçildiğini açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ABD'nin Miami kentindeki evinde 69 yaşında yaşamını yitiren sinema oyuncusu Ahu Tuğba için taziye mesajı yayınladı.
(EMK)