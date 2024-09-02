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Yayın Tarihi: 2 Eylül 2024 09:58
 ~ Son Güncelleme: 2 Eylül 2024 10:12
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Ahu Tuğba hayatını kaybetti

Sanatçı Ahu Tuğba, 69 yaşındaki hayatını kaybetti. Tuğba'nın cansız bedeni ABD'nin Miami şehrindeki evinde bulundu.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Fotoğrafta, uzun sarı saçları olan bir kadın, bakışlarını doğrudan kameraya yöneltmiş şekilde görülüyor. Saçları omuzlarından aşağı doğru dökülüyor ve birkaç tutamı örülmüş. Kadın, siyah bir kıyafet giymiş, kıyafetin omuz kısmı açıkta. Kolunda dikkat çeken gümüş rengi bir bileklik var. Eli, düşünceli bir pozda çenesine yaslanmış. Arka plan, sarı ve siyah renklerden oluşan soyut bir desen içeriyor, bu da fotoğrafa dinamik bir hava katıyor. Kadının yüz ifadesi ciddi ve biraz da sorgulayıcı görünüyor.

Bir süredir astım hastalığıyla mücadele eden 69 yaşındaki sinema sanatçısı Ahu Tuğba, ABD'nin Miami şehrindeki evinde hayatını kaybetti.

Ahu Tuğba kimdir?
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Tuğba'nın kızı Anjelik, annesinin ölümünü doğruladı.

Cenazesi İstanbul'a getirilecek

Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, Ahu Tuğba'nın cenazesinin Miami'den İstanbul'a getirilmesi için belediye birimleri ile irtibata geçildiğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ABD'nin Miami kentindeki evinde 69 yaşında yaşamını yitiren sinema oyuncusu Ahu Tuğba için taziye mesajı yayınladı.

(EMK)

yaşam Ahu Tuğba kültür sanat
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