HABER
Yayın Tarihi: 8 Eylül 2025 13:29
 ~ Son Güncelleme: 8 Eylül 2025 15:38
2 dk Okuma

Ahtamar Kilisesi’nde 13. ayin

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan: “Buraya dünyanın her köşesinden, Amerika’dan, İngiltere’den, İstanbul’dan ve özellikle Ermenistan’dan hacılar geldi.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Ahtamar Kilisesi’nde 13. ayin
Fotoğraflar: Wesîla Torî / bianet

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü’ndeki Ahtamar Adası’ndaki kilisede bu yıl 13’üncüsü yapılan ayin sona erdi.

Edremit ve Gevaş ilçelerindeki iskelelerden sabah saatlerinde, beraberindeki dini liderlerle adaya gelen Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, yardımcısı Rahip Kaspar Garabetyan ve Episkopos Hovagim Manukyan, ziyaretçilerle sohbet etti.

Ahtamar Kilisesi’nde Türkiye Ermenileri Patrikliği’ne mensup din insanları ve ziyaretçilerin katılımıyla gerçekleştirilen ayini Manukyan yönetti.

1100 yıllık kilise

Katılımcıların mum yaktığı, dua ettiği ve ilahiler okuduğu ayine başkanlık eden Maşalyan, geldikleri yerlere barış ve huzur içinde döneceklerini belirttiği açıklamasında şöyle dedi:

“Buraya dünyanın her köşesinden, Amerika’dan, İngiltere’den, Avrupa’dan, Anadolu’nun farklı yerlerinden, İstanbul’dan ve özellikle Ermenistan’dan hacılar geldi. Bugünü kutladık. 1100 yıllık Ahtamar Surp Haç Kilisesi’nde geçmişimizi yad ettik. Bugünümüz için şükrettik. Şimdi evlerimize dönüyoruz. Bize bu imkânı sağlayan devlet yetkililerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ettiğimiz dualarla barış gökten yeryüzüne, insanların üstüne iner inşallah. Bu yörenin çok çekmiş insanları, geçmişten ders alarak günümüzün barışını, kardeşliğini ve birliğini gerçekleştirirler, duamız bu.”

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, konuşmanın ardından Maşalyan, ayine katılanlarla fotoğraf çektirdi.

Töreni, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ve Van Müze Müdürü Bülent Demir de izledi. (TY)

İstanbul
ahtamar kilisesi Van Gölü sahak maşalyan
Ahtamar Kilisesi'nde 12. ayin düzenlendi
9 Eylül 2024
/haber/ahtamar-kilisesi-nde-12-ayin-duzenlendi-299427
Ahtamar'daki Ayinde Barış Mesajı
12 Eylül 2011
/haber/ahtamar-daki-ayinde-baris-mesaji-132643
Vanlılar, Ahtamar Ziyaretçilerini Bekliyor
24 Ağustos 2011
/haber/vanlilar-ahtamar-ziyaretcilerini-bekliyor-132360
Ahtamar'da Haçsız Ayin
7 Eylül 2010
/haber/ahtamar-da-hacsiz-ayin-124652
Van, Ahtamar Ayinine Valilik Genelgesiyle Hazırlanıyor
23 Ağustos 2010
/haber/van-ahtamar-ayinine-valilik-genelgesiyle-hazirlaniyor-124330
ROBER KOPTAŞ'TAN
AKP'nin "Ahtamar Açılımı": Bize Samimiyet Gerek, Riyakârlık Değil
26 Mart 2010
/yazi/akp-nin-ahtamar-acilimi-bize-samimiyet-gerek-riyakarlik-degil-120898
Ahtamar Bir Başlangıç Olsun
3 Nisan 2007
