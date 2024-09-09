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YAŞAM
Yayın Tarihi: 9 Eylül 2024 12:25
 ~ Son Güncelleme: 9 Eylül 2024 12:25
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Ahtamar Kilisesi'nde 12. ayin düzenlendi

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan: "Yüreğimiz mutlulukla dolu. Adaya her geldiğimizde buranın imarının daha da yetkinleştiğini görüyoruz."

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Ahtamar Kilisesi'nde 12. ayin düzenlendi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van’a bağlı Ahtamar Adası'ndaki kilisede dün (8 Eylül) 12. ayin düzenlendi.

Gevaş ilçesindeki iskeleden sabah saatlerinde, beraberindeki din insanlarıyla adaya gelen Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, yardımcısı Rahip Kaspar Garabetyan ve Kıdemli Peder Drtad Uzunyan bir süre ziyaretçilerle sohbet etti.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Ahtamar Kilisesi'nde Türkiye Ermenileri Patrikliğine mensup din insanları ve ziyaretçilerin katılımıyla gerçekleştirilen ayini Uzunyan yönetti.

Katılımcıların mum yaktığı, dua ettiği ve ilahiler okuduğu ayine başkanlık yapan Maşalyan, gazetecilere, yıllık ayinlerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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“Ülkenin büyük kazancı”

Bu yıl da geleneksel ayin için Ahtamar Adası'nda bulunduklarını anlatan Maşalyan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İstanbul, Ermenistan, ABD ve Almanya gibi dünyanın pek çok yerinden gelen hac ziyaretçileri ile geleneksel ibadetimizi yaptık. Yüreğimiz mutlulukla dolu. Adaya her geldiğimizde buranın imarının daha da yetkinleştiğini görüyoruz. Çevre düzenlemesi yapılıyor. Sayın Valimiz Ozan Balcı'ya gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum.

“Geldik ve huzur içinde ibadetimizi gerçekleştirdik. Bu gibi tarihi yerler ülkenin büyük kazancı. Bu toprakların çok renkli, çok kültürlü, çok dinli geçmişine tanıklık ediyorlar ki bunların korunması ve turizme açılması herkes gibi bizim de en büyük temennimiz. Çok teşekkür ediyoruz.”

Konuşmanın ardından Maşalyan, ayine katılanlarla fotoğraf çektirdi.

Ermeni tarihi ve kültürü açısından tarihsel öneme sahip Ahtamar'daki Surp Haç Kilisesi'nin hükümet emriyle 1951'de yıkılmasına karar verilmişti. 

25 Haziran 1951'de başlatılan yıkım çalışması, o dönemde genç bir gazeteci olan yazar Yaşar Kemal'in çabalarıyla durdurulmuştu. (TY)
ahtamar kilisesi ayini Van ahtamar adası sahak maşalyan
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