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Yayın Tarihi: 15 Nisan 2025 17:10
 ~ Son Güncelleme: 15 Nisan 2025 17:11
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Ahmet Yıldız’ın duruşmasına çağrı

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde 17 Nisan’da görülecek duruşmaya çağrı yapan HEVİ LGBTİ+ Derneği: "Cinayetin nefret suçu kapsamında değerlendirilmesini talep ediyoruz."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ahmet Yıldız’ın duruşmasına çağrı

Homofobik nefret cinayeti sonucu 2008 yılında hayatını kaybeden Ahmet Yıldız'ın ölümüne ilişkin davanın 41. duruşması 17 Nisan 2025’te saat 12.00’da İstanbul Anadolu Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Yıldız’ın katilinin hâlâ yakalanmamış olması ve davanın zamanaşımına uğrama tehlikesine dikkat çeken Hevi LGBTİ+ Derneği, demokratik kitle örgütleri ile hak savunucularını duruşmayı izlemeye ve süreci görünür kılmaya çağırdı.

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“Ahmet Yıldız için adalet hepimiz için adalet”

HEVİ LGBTİ+ Derneği’nin duruşmaya katılım çağrısı şöyle:

“Ahmet Yıldız’ın öldürülmesinin üzerinden 17 yıl geçmesine rağmen katil hâlâ bulunmamış ve yargı süreci adaletin sağlanmasından uzak bir şekilde devam etmektedir. Ahmet’in katilinin halen yakalanmamış olması, davada onlarca savcı ve hâkim değişmesine rağmen kayda değer bir ilerleme sağlanamaması ve davanın zaman aşımına uğrama tehlikesi, adaletin nefret suçlarıyla mücadeledeki yetersizliğini bir kez daha gözler önüne sermektedir.

“Adaletin tecellisi için sürecin şeffaf ve etkili biçimde yürütülmesini, sanığın bir an önce yakalanmasını ve cinayetin nefret suçu kapsamında değerlendirilmesini talep ediyoruz.

“Ahmet Yıldız davası, yalnızca bir cinayet davası değil; Türkiye’de LGBTİ+ların yaşam hakkı, güvenliği ve adalete erişimi açısından sembolik bir dava niteliği taşımaktadır. Bu sebeple tüm demokratik kitle örgütlerini, meslek odalarını, baroları, siyasi partileri, milletvekillerini ve hak savunucularını duruşmayı izlemeye ve süreci görünür kılmaya davet ediyoruz.”

Ne olmuştu?

26 yaşındaki Marmara Üniversitesi Fizik Bölümü son sınıf öğrencisi Ahmet Yıldız, ailesine eşcinsel olduğunu açıklamasının ardından ölüm tehditleri almaya başlamış ve öldürülmesinden yaklaşık üç ay önce ailesi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Ahmet Yıldız, 15 Temmuz 2008 tarihinde babası Yahya Yıldız tarafından ateşli silahla öldürüldü.

Olay esnasında bir başka kişi de yaralandı. Naaşı ailesi tarafından alınmayınca Kimsesizler Mezarlığına defnedildi.

Yaralanan kişinin şikâyetinin ardından 8 Eylül 2009'da başlayan dava süreci, 40 duruşma görülmesine rağmen sonuçlanmadı. 2012'de hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan firari sanık Yahya Yıldız ise hâlâ bulunamadı.

(ADA/TY)

Haber Yeri
İstanbul
Ahmet Yıldız nefret cinayeti ayrımcılık homofobi Ahmet Yıldız cinayeti
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