Ahmet Yıldız duruşmasına çağrı: Ahmet’in sesi olun
Homofobik nefret cinayeti sonucu 2008 yılında hayatını kaybeden Ahmet Yıldız'ın ölümüne ilişkin davanın 40. duruşması 27 Haziran Perşembe günü, saat 13.35’te İstanbul Anadolu Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Ahmet Yıldız davasının zamanaşımına uğramaması ve adaletin sağlanması için başlatılan “Ahmet Yıldız’a Adalet Kampanyası”, bugün yeniden duruşmaya katılım çağrısı yaptı.
“LGBTİ+’lar 16 yıldır adalet bekliyor”
HEVİ LGBTİ+ Derneği de duruşmayla ilgili çağrı yaparak şöyle dedi:
“Ahmet Yıldız davası, sadece bir cinayet davası değil, aynı zamanda LGBTİ+ların hak ve özgürlük mücadelesini temsil ediyor. Ailesi tarafından reddedilen ve öldürülen Ahmet'in yaşadığı acı, Türkiye'deki binlerce LGBTİ+nın maruz kaldığı ayrımcılık ve şiddeti gözler önüne seriyor. 16 yıldır Türkiye’deki bütün LGBTİ+lar adaletin yerine gelmesini bekliyor.
“HEVİ LGBTİ+ Derneği olarak, Ahmet Yıldız davasında adaletin sağlanması ve nefret suçlarının cezasız kalmaması için tüm duyarlı vatandaşları ve sivil toplum örgütlerini davayı takip etmeye çağırıyoruz. Bu dava, LGBTİ+ların yaşam hakkı ve güvenliği için kritik bir öneme sahip. Adaletin yerini bulmasını talep ediyoruz.
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Çağrımızdır:
- Adalet Bakanlığı ve Yargı Organlarına Sesleniyoruz: Ahmet Yıldız davasının adil ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılması için gerekli adımların atılmasını talep ediyoruz. Katil babanın bulunması için gerekli adımların atılmasını istiyoruz. Nefret suçlarına karşı caydırıcı önlemler alınmalı ve tüm failler hesap vermelidir.
- Medya ve Kamuoyuna Çağrı: Ahmet Yıldız davasının takipçisi olmalarını istiyoruz. Medyanın, LGBTİ+ların yaşadığı hak ihlallerini görünür kılmada önemli bir rolü var. Ahmet’in sesi olun!
- LGBTİ+'lara ve Dostlarına: Adalet arayışımızda yanımızda olun. Sesimizi birlikte yükselterek, Ahmet Yıldız'ın ve tüm nefret suçları mağdurlarının hak ettiği adaleti ortak duruşla sağlayabiliriz.
Ahmet Yıldız'ın anısını yaşatmak ve nefret suçlarına karşı durmak için herkesi bir araya gelmeye ve davayı takip etmeye çağırıyoruz. Unutmayalım ki, adalet herkes içindir ve hiç kimse cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimi nedeniyle hedef alınmamalıdır. Devletin asli görevi tüm vatandaşlarını ayrım gözetmeksizin korumak ve nefret suçlarına karşı caydırıcı önlemler alıp yasalar çıkarmaktır.”
Kampanya grubu ve dernek, Ahmet Yıldız duruşmasına çağrı yapmak ve davayla ilgili kampanyaya katılmak için sosyal medyada #AhmetYıldızaAdalet etiketinin kullanılmasını öneriyor.
Ne olmuştu?
26 yaşındaki Marmara Üniversitesi Fizik Bölümü son sınıf öğrencisi Ahmet Yıldız, ailesine eşcinsel olduğunu açıklamasının ardından ölüm tehditleri almaya başlamış ve öldürülmesinden yaklaşık üç ay önce ailesi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
Ahmet Yıldız, 15 Temmuz 2008 tarihinde babası Yahya Yıldız tarafından ateşli silahla öldürüldü. Olay esnasında bir başka kişi de yaralandı.
Naaşı ailesi tarafından alınmayınca Kimsesizler Mezarlığına defnedildi.
6 Ekim 2022'de görülen 36. duruşmada ilk kez LGBTİ+ derneklerinin tanık dinleme talebi kabul edildi.
Yaralanan kişinin şikâyetinin ardından 8 Eylül 2009'da başlayan dava süreci, 39 duruşma görülmesine rağmen sonuçlanmadı. 2012'de hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan firari sanık Yahya Yıldız ise hâlâ bulunamadı. (TY)