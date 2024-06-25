Ahmet Yıldız duruşmasına çağrı: Ahmet’in sesi olun

Homofobik nefret cinayeti sonucu 2008 yılında hayatını kaybeden Ahmet Yıldız'ın ölümüne ilişkin davanın 40. duruşması 27 Haziran Perşembe günü, saat 13.35’te İstanbul Anadolu Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

16. yılındaki davada onlarca hakim ve savcı değişmesine rağmen Ahmet Yıldız’ın katili/katilleri bulunamadı. Firari baba Yahya Yıldız, davanın soruşturma aşamasında Zaxo’da görüldü.

Ahmet Yıldız davasının zamanaşımına uğramaması ve adaletin sağlanması için başlatılan “Ahmet Yıldız’a Adalet Kampanyası”, bugün yeniden duruşmaya katılım çağrısı yaptı.

“LGBTİ+’lar 16 yıldır adalet bekliyor”

HEVİ LGBTİ+ Derneği de duruşmayla ilgili çağrı yaparak şöyle dedi:

“Ahmet Yıldız davası, sadece bir cinayet davası değil, aynı zamanda LGBTİ+ların hak ve özgürlük mücadelesini temsil ediyor. Ailesi tarafından reddedilen ve öldürülen Ahmet'in yaşadığı acı, Türkiye'deki binlerce LGBTİ+nın maruz kaldığı ayrımcılık ve şiddeti gözler önüne seriyor. 16 yıldır Türkiye’deki bütün LGBTİ+lar adaletin yerine gelmesini bekliyor.

“HEVİ LGBTİ+ Derneği olarak, Ahmet Yıldız davasında adaletin sağlanması ve nefret suçlarının cezasız kalmaması için tüm duyarlı vatandaşları ve sivil toplum örgütlerini davayı takip etmeye çağırıyoruz. Bu dava, LGBTİ+ların yaşam hakkı ve güvenliği için kritik bir öneme sahip. Adaletin yerini bulmasını talep ediyoruz.

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Çağrımızdır:

Adalet Bakanlığı ve Yargı Organlarına Sesleniyoruz: Ahmet Yıldız davasının adil ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılması için gerekli adımların atılmasını talep ediyoruz. Katil babanın bulunması için gerekli adımların atılmasını istiyoruz. Nefret suçlarına karşı caydırıcı önlemler alınmalı ve tüm failler hesap vermelidir. Medya ve Kamuoyuna Çağrı: Ahmet Yıldız davasının takipçisi olmalarını istiyoruz. Medyanın, LGBTİ+ların yaşadığı hak ihlallerini görünür kılmada önemli bir rolü var. Ahmet’in sesi olun! LGBTİ+'lara ve Dostlarına: Adalet arayışımızda yanımızda olun. Sesimizi birlikte yükselterek, Ahmet Yıldız'ın ve tüm nefret suçları mağdurlarının hak ettiği adaleti ortak duruşla sağlayabiliriz.

Ahmet Yıldız'ın anısını yaşatmak ve nefret suçlarına karşı durmak için herkesi bir araya gelmeye ve davayı takip etmeye çağırıyoruz. Unutmayalım ki, adalet herkes içindir ve hiç kimse cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimi nedeniyle hedef alınmamalıdır. Devletin asli görevi tüm vatandaşlarını ayrım gözetmeksizin korumak ve nefret suçlarına karşı caydırıcı önlemler alıp yasalar çıkarmaktır.”

Kampanya grubu ve dernek, Ahmet Yıldız duruşmasına çağrı yapmak ve davayla ilgili kampanyaya katılmak için sosyal medyada #AhmetYıldızaAdalet etiketinin kullanılmasını öneriyor.