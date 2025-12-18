Ahmet Yıldız davası 25 Aralık’ta görülecek

Cinsel yönelimi nedeniyle 2008 yılında babası tarafından öldürülen Ahmet Yıldız’ın davası, 25 Aralık 2025 Perşembe günü saat 11.35’te İstanbul Anadolu Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
Hevi LGBTİ+ Derneği, cinayetin üzerinden 17 yıl geçmesine rağmen failin yakalanmadığını; dosyada çok sayıda savcı ve hâkim değişmesine karşın yargı sürecinin etkin biçimde işletilmediğini belirtti.
Dernek, davanın açık biçimde zamanaşımı riskiyle karşı karşıya bırakıldığına da dikkat çekti.
Açıklamada, yargılamanın şeffaf ve gecikmeksizin yürütülmesi, fail ya da faillerin yakalanması ve cinayetin nefret suçu kapsamında değerlendirilmesi talep edildi.
Hevi LGBTİ+ Derneği, davayı izlemek ve adalet talebini güçlendirmek üzere ilgili tüm toplumsal kesimleri dayanışmaya çağırdı.
Kamuoyuna ayrıca, 25 Aralık’a kadar #AhmetYıldızaAdalet etiketiyle davaya ilişkin paylaşımlar yapılması ve duruşma günü adliyede olunması çağrısı yapıldı.
Ne olmuştu?
26 yaşındaki Marmara Üniversitesi Fizik Bölümü son sınıf öğrencisi Ahmet Yıldız, ailesine eşcinsel olduğunu açıklamasının ardından ölüm tehditleri almaya başlamış ve öldürülmesinden yaklaşık üç ay önce ailesi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
Yıldız, 15 Temmuz 2008 tarihinde babası Yahya Yıldız tarafından ateşli silahla öldürüldü.
Olay esnasında bir başka kişi de yaralandı. Naaşı ailesi tarafından alınmayınca Kimsesizler Mezarlığına defnedildi.
Yaralanan kişinin şikâyetinin ardından 8 Eylül 2009'da başlayan dava süreci, 41 duruşma görülmesine rağmen sonuçlanmadı. Dava sürecine çok sayıda sivil toplum ve hukuk kurumu müdahillik başvurusunda bulundu; ancak HEVİ LGBTİ+, KAOS GL, SPoD, Lambdaİstanbul, Uluslararası Af Örgütü, TİP LGBTİ+ Komisyonu, EHP ile Ankara ve Diyarbakır Barosu LGBTİ+ Hakları Merkezlerinin başvuruları reddedildi.
2012'de hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan firari sanık Yahya Yıldız ise hâlâ bulunamadı. (TY)