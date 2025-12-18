ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 18.12.2025 16:35 18 Aralık 2025 16:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.12.2025 16:39 18 Aralık 2025 16:39
Okuma Okuma:  2 dakika

Ahmet Yıldız davası 25 Aralık’ta görülecek

Hevi LGBTİ+ Derneği, davanın açık biçimde zamanaşımı riskiyle karşı karşıya bırakıldığına dikkat çekti.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Ahmet Yıldız davası 25 Aralık’ta görülecek
Fotoğraf: Zeynep Baser / X

Cinsel yönelimi nedeniyle 2008 yılında babası tarafından öldürülen Ahmet Yıldız’ın davası, 25 Aralık 2025 Perşembe günü saat 11.35’te İstanbul Anadolu Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Hevi LGBTİ+ Derneği, cinayetin üzerinden 17 yıl geçmesine rağmen failin yakalanmadığını; dosyada çok sayıda savcı ve hâkim değişmesine karşın yargı sürecinin etkin biçimde işletilmediğini belirtti.

Dernek, davanın açık biçimde zamanaşımı riskiyle karşı karşıya bırakıldığına da dikkat çekti.

Açıklamada, yargılamanın şeffaf ve gecikmeksizin yürütülmesi, fail ya da faillerin yakalanması ve cinayetin nefret suçu kapsamında değerlendirilmesi talep edildi.

Hevi LGBTİ+ Derneği, davayı izlemek ve adalet talebini güçlendirmek üzere ilgili tüm toplumsal kesimleri dayanışmaya çağırdı.

Kamuoyuna ayrıca, 25 Aralık’a kadar #AhmetYıldızaAdalet etiketiyle davaya ilişkin paylaşımlar yapılması ve duruşma günü adliyede olunması çağrısı yapıldı.

Ne olmuştu?

26 yaşındaki Marmara Üniversitesi Fizik Bölümü son sınıf öğrencisi Ahmet Yıldız, ailesine eşcinsel olduğunu açıklamasının ardından ölüm tehditleri almaya başlamış ve öldürülmesinden yaklaşık üç ay önce ailesi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Yıldız, 15 Temmuz 2008 tarihinde babası Yahya Yıldız tarafından ateşli silahla öldürüldü.

Olay esnasında bir başka kişi de yaralandı. Naaşı ailesi tarafından alınmayınca Kimsesizler Mezarlığına defnedildi.

Yaralanan kişinin şikâyetinin ardından 8 Eylül 2009'da başlayan dava süreci, 41 duruşma görülmesine rağmen sonuçlanmadı. Dava sürecine çok sayıda sivil toplum ve hukuk kurumu müdahillik başvurusunda bulundu; ancak HEVİ LGBTİ+, KAOS GL, SPoD, Lambdaİstanbul, Uluslararası Af Örgütü, TİP LGBTİ+ Komisyonu, EHP ile Ankara ve Diyarbakır Barosu LGBTİ+ Hakları Merkezlerinin başvuruları reddedildi.

2012'de hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan firari sanık Yahya Yıldız ise hâlâ bulunamadı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Ahmet Yıldız nefret cinayeti yahya yıldız Hevi LGBTİ+ Derneği zamanaşımı
ilgili haberler
Ahmet Yıldız’a 41'inci duruşmada da adalet yok
17 Nisan 2025
/haber/ahmet-yildiza-41-inci-durusmada-da-adalet-yok-306545
Ahmet Yıldız’ın duruşmasına çağrı
15 Nisan 2025
/haber/ahmet-yildizin-durusmasina-cagri-306480
LGBTİ+'lar, LGBTİ+ karşıtı mitingde Ahmet Yıldız için lokma dağıttı
15 Eylül 2024
/haber/lgbti-lar-lgbti-karsiti-mitingde-ahmet-yildiz-icin-lokma-dagitti-299699
Ahmet Yıldız’ı hatırla(t)mak
29 Haziran 2024
/yazi/ahmet-yildizi-hatirlatmak-296945
Ahmet Yıldız’a 40. duruşmada da adalet çıkmadı
27 Haziran 2024
/haber/ahmet-yildiza-40-durusmada-da-adalet-cikmadi-296893
Bir sarmal: Ahmet Yıldız davası
13 Ocak 2024
/yazi/bir-sarmal-ahmet-yildiz-davasi-290496
Ahmet Yıldız ölmedi
8 Ekim 2022
/yazi/ahmet-yildiz-olmedi-268203
Şekirê Pembû: Ahmet Yıldız Anısına
13 Aralık 2017
/haber/sekire-pembu-ahmet-yildiz-anisina-192393
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Ahmet Yıldız’a 41'inci duruşmada da adalet yok
17 Nisan 2025
/haber/ahmet-yildiza-41-inci-durusmada-da-adalet-yok-306545
Ahmet Yıldız’ın duruşmasına çağrı
15 Nisan 2025
/haber/ahmet-yildizin-durusmasina-cagri-306480
LGBTİ+'lar, LGBTİ+ karşıtı mitingde Ahmet Yıldız için lokma dağıttı
15 Eylül 2024
/haber/lgbti-lar-lgbti-karsiti-mitingde-ahmet-yildiz-icin-lokma-dagitti-299699
Ahmet Yıldız’ı hatırla(t)mak
29 Haziran 2024
/yazi/ahmet-yildizi-hatirlatmak-296945
Ahmet Yıldız’a 40. duruşmada da adalet çıkmadı
27 Haziran 2024
/haber/ahmet-yildiza-40-durusmada-da-adalet-cikmadi-296893
Bir sarmal: Ahmet Yıldız davası
13 Ocak 2024
/yazi/bir-sarmal-ahmet-yildiz-davasi-290496
Ahmet Yıldız ölmedi
8 Ekim 2022
/yazi/ahmet-yildiz-olmedi-268203
Şekirê Pembû: Ahmet Yıldız Anısına
13 Aralık 2017
/haber/sekire-pembu-ahmet-yildiz-anisina-192393
Sayfa Başına Git