Ahmet Yıldız davası 25 Aralık’ta görülecek

Cinsel yönelimi nedeniyle 2008 yılında babası tarafından öldürülen Ahmet Yıldız’ın davası, 25 Aralık 2025 Perşembe günü saat 11.35’te İstanbul Anadolu Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Hevi LGBTİ+ Derneği, cinayetin üzerinden 17 yıl geçmesine rağmen failin yakalanmadığını; dosyada çok sayıda savcı ve hâkim değişmesine karşın yargı sürecinin etkin biçimde işletilmediğini belirtti.

Dernek, davanın açık biçimde zamanaşımı riskiyle karşı karşıya bırakıldığına da dikkat çekti.

Açıklamada, yargılamanın şeffaf ve gecikmeksizin yürütülmesi, fail ya da faillerin yakalanması ve cinayetin nefret suçu kapsamında değerlendirilmesi talep edildi.

Hevi LGBTİ+ Derneği, davayı izlemek ve adalet talebini güçlendirmek üzere ilgili tüm toplumsal kesimleri dayanışmaya çağırdı.

Kamuoyuna ayrıca, 25 Aralık’a kadar #AhmetYıldızaAdalet etiketiyle davaya ilişkin paylaşımlar yapılması ve duruşma günü adliyede olunması çağrısı yapıldı.