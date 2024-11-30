"Ahmet Yetişen nerede?"

Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın 1027. hafta buluşması bugün Galatasaray Meydanı’nda, polis bariyerlerinin önünde yapıldı.

“Gözaltında kaybetme, yalnızca kaybedilenlerin yakın aile fertlerini değil, tüm toplumu etkileyen derin bir güvensizlik duygusu yaratır. Bu eylemin resmi makamlarca inkâr edilmesi ise kayıp yakınları açısından işkence yasağının açık bir ihlalidir. Sevdiklerinin akıbetini yıllarca öğrenememenin yarattığı dayanılmaz acı, işkencenin en ağır şeklidir ve inkâra eşlik eden cezasızlık geleneği, yürütülen hukuki mücadeleyi boşa çıkartarak süreci de bir işkence haline getirir” diyen Cumartesi Anneleri/İnsanları, 1994’te gözaltında kaybedilen Ahmet Yetişen'in akıbetini sordu.

Karanfil ve kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıyan Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın bu haftaki eylemine çok sayıda hak savunucusu katıldı.

Gözaltında işkence

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri’nin okuduğu açıklamada, 1994’te gözaltında kaybedilen biri henüz doğmamış yedi çocuk babası Ahmet Yetişen’in kaybediliş süreci anlatıldı:

13 Kasım 1994’te, askerler, polisler ve köy korucuları saat 19.00 ve 23.00 saatlerinde Yetişen Ailesi’nin Batman’daki evine iki kez baskın düzenledi. Evde Ahmet Yetişen’i bulamayan ekipler, 13 yaşındaki oğlu Hanifi’yi yanlarına alarak ayrıldı. Aynı ekip, 14 Ekim gününün ilk saatlerinde önce H.S.’nin, ardından Ahmet Yetişen’in bulunduğu N.G.’nin evine gitti. Ahmet ve Hanifi Yetişen, gözaltına alınan iki kişiyle birlikte Batman Tabur Komutanlığı’na götürüldü. Ertesi gün serbest bırakılan Hanifi, babasını gözaltında Filistin askısında gördüğünü ve kendisinin de işkenceye maruz kaldığını anlattı. O günden sonra Ahmet Yetişen’den bir daha haber alınamadı.

Ağır işkenceye uğramış ölü bedene ait fotoğraflar

Yetişen ailesinin, Ahmet Yetişen’in akıbetini öğrenebilmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Savcılık, Emniyet Müdürlüğü, Batman Jandarma Karakolu, Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığı ve OHAL Valiliği gibi birçok kuruma başvurduğunu aktaran Yoleri, bir sonuç alınmadığını ekledi.

Olaydan 11 ay sonra Yetişen ailesinin komşusu A.B’nin gözaltına alındığını ve sorgu sırasında kendisine Ahmet Yetişen’in ağır işkenceye uğramış ölü bedenine ait fotoğrafların gösterildiğini ve konuşmaması hâlinde aynı sona uğramakla tehdit edildiğini ifade ettiğini söyleyen Yoleri, “Eşi Türkan Yetişen ve çocukları, Ahmet’in zorla kaybedilmesinden sorumlu kişilerin yargılanması için defalarca savcılıklara başvuruda bulundu ve tanıkların dinlenmesini talep etti. Batman Savcılığı tarafından 1998/2650 ve 2003/4131 hazırlık numaralarıyla başlatılan soruşturmalar ise sonuçsuz kaldı” dedi.

"Hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz"

Adli makamlara harekete geçme çağrısı yapan Yoleri, “Ahmet Yetişen’in gözaltında kaybedilmesini tüm yönleriyle aydınlatma ve sorumlularını tespit edilerek yargılanmalarını sağlama görevlerini yerine getirmeye çağırıyoruz” dedi.

Gülseren Yoleri sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Kaç yıl geçerse geçsin, Ahmet Yetişen ve tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normlarına uymak zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz.”

(AD)