ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 28 Haziran 2024 15:22
 ~ Son Güncelleme: 28 Haziran 2024 15:33
1 dk Okuma

Ahmet Ümit'in ''Başkomser Nevzat: Tapınak Fahişeleri'' kitabına sansür kalktı

Ankara 18. İdare Mahkemesi, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nun sansür kararının yürütmesini durdurdu. Ahmet Ümit “Başkomser Nevzat artık özgür" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ahmet Ümit'in ''Başkomser Nevzat: Tapınak Fahişeleri'' kitabına sansür kalktı

Polisiye romanlarıyla tanınan yazar ve şair Ahmet Ümit'in yayınlandıktan 16 yıl sonra sansürlenen 'Başkomser Nevzat: Tapınak Fahişeleri' kitabı artık özgür.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nun kararıyla Mart 2023’te ‘içi görülmeyen zarf veya poşet içinde’ satılmasına karar verilen kitap için açılan davayı Ahmet Ümit kazandı. Ankara 18. İdare Mahkemesi, sansürün yürütmesini durdurdu.

Ahmet Ümit, haberi “Başkomser Nevzat artık özgür. Aynı adlı hikayemden İsmail Gülgeç'in çizdiği Başkomser Nevzat: Tapınak Fahişeleri adlı çizgi romanın poşet içinde satılması kararı, Ankara 18. İdare Mahkemesi'nin geçtiğimiz aylarda aldığı yürütmeyi durdurma kararıyla bozuldu. Sansüre hayır, sanata özgürlük, yaşasın hukuk...” diyerek duyurdu.

Ahmet Ümit'in Başkomser Nevzat Tapınak Fahişeleri kitabına sansür
Ahmet Ümit'in Başkomser Nevzat Tapınak Fahişeleri kitabına sansür
17 Mart 2023

(HA)

ahmet ümit Başkomser Nevzat Başkomser Nevzat Tapınak Fahişeleri
Sayfa Başına Git