Ahmet Ümit'in ''Başkomser Nevzat: Tapınak Fahişeleri'' kitabına sansür kalktı

Polisiye romanlarıyla tanınan yazar ve şair Ahmet Ümit'in yayınlandıktan 16 yıl sonra sansürlenen 'Başkomser Nevzat: Tapınak Fahişeleri' kitabı artık özgür.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nun kararıyla Mart 2023’te ‘içi görülmeyen zarf veya poşet içinde’ satılmasına karar verilen kitap için açılan davayı Ahmet Ümit kazandı. Ankara 18. İdare Mahkemesi, sansürün yürütmesini durdurdu.

Ahmet Ümit, haberi “Başkomser Nevzat artık özgür. Aynı adlı hikayemden İsmail Gülgeç'in çizdiği Başkomser Nevzat: Tapınak Fahişeleri adlı çizgi romanın poşet içinde satılması kararı, Ankara 18. İdare Mahkemesi'nin geçtiğimiz aylarda aldığı yürütmeyi durdurma kararıyla bozuldu. Sansüre hayır, sanata özgürlük, yaşasın hukuk...” diyerek duyurdu.

Başkomser Nevzat artık özgür. Aynı adlı hikayemden İsmail Gülgeç'in çizdiği Başkomser Nevzat : Tapınak Fahişeleri adlı çizgi romanın poşet içinde satılması kararı, Ankara 18. İdare Mahkemesi'nin geçtiğimiz aylarda aldığı yürütmeyi durdurma kararıyla bozuldu. Sansüre hayır, sanata… pic.twitter.com/zdYILxx6UU — Ahmet Ümit (@baskomsernevzat) June 27, 2024

Ahmet Ümit'in Başkomser Nevzat Tapınak Fahişeleri kitabına sansür

(HA)