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YAŞAM
Yayın Tarihi: 31 Mayıs 2024 16:46
 ~ Son Güncelleme: 31 Mayıs 2024 16:57
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Ahmet Uğurlu toprağa verildi

Sanatçı, Şakirin Camii'nde düzenlenen törenin ardından Anadolu Hisarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ahmet Uğurlu toprağa verildi
Fotoğraf: AA

"Tabutta Rövaşata", "Yol Ayrımı" ve "Behzat Ç." gibi yapımlarda rol alan sinema ve tiyatro oyuncusu Ahmet Uğurlu Şakirin Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Sanatçı, cenaze namazının ardından Anadolu Hisarı Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

Cenaze törenine sanatçının eşi, oyuncu Necef Uğurlu ve kardeşi, oyuncu Mustafa Uğurulu'nun yanı sıra yönetmen ve yapımcı Derviş Zaim, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da katıldı.

Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olan sanatçı, 2 Ağustos 1952 yılında dünyaya gelmişti. 

(AÖ)

ahmet uğurlu
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