Ahmet Uğurlu toprağa verildi

"Tabutta Rövaşata", "Yol Ayrımı" ve "Behzat Ç." gibi yapımlarda rol alan sinema ve tiyatro oyuncusu Ahmet Uğurlu Şakirin Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Sanatçı, cenaze namazının ardından Anadolu Hisarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine sanatçının eşi, oyuncu Necef Uğurlu ve kardeşi, oyuncu Mustafa Uğurulu'nun yanı sıra yönetmen ve yapımcı Derviş Zaim, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da katıldı.

Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olan sanatçı, 2 Ağustos 1952 yılında dünyaya gelmişti.

(AÖ)