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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 30 Mayıs 2024 15:01
 ~ Son Güncelleme: 30 Mayıs 2024 15:35
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Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti

Sanatçı, "Tabutta Rövaşata", "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi", "Memleket Meselesi" gibi filmlerle de tanınıyordu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti

Tiyatro, dizi ve film oyuncusu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti. 2 Ağustos 1952 yılında dünyaya gelen sanatçı, 72 yaşındaydı. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olan sanatçının ölüm haberini oyuncu Zafer Algöz şu sözlerle duyurdu:

"Büyük sanatçı, değerli ağabeyimiz Ahmet Uğurlu’yu kaybettik. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin, Çobanbey mahallemizin ilk aktörü.. Hepimizin ilham kaynağı…Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun.. Çok büyük kayıp."

Aynı zamanda oyuncu Mustafa Uğurlu'nun abisi ve oyuncu Necef Uğurlu'nun da eşi olan sanatçı, "Tabutta Rövaşata", "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi", "Memleket Meselesi" gibi filmlerle de tanınıyordu. 

Ahmet Uğurlu, Yasemin Yalçın ile birlikte 1988 yılında TRT'de birlikte rol aldığı dizi için Hulagü ve Beyazı karakterlerini canlandırmıştı.

Sanatçı Derviş Zaim'in yönettiği "Tabutta Rövaşata" filmindeki rolüyle 1996: 33. Altın Portakal Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu Ödülü,  1997: 9. Ankara Uluslararası Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu, 1997: Selanik Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu ve 1997: Türk Eleştirmenleri Birliği En İyi Oyuncu ödüllerine değer görülmüştü.

(AÖ)

ahmet uğurlu tabutta rövaşata
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