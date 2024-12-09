Ahmet Türk ve Devrim Demir'e ziyaret: Bu gidişata rızamız değil, itirazımız var

Gazeteci-yazar, sanatçı, akademisyen, eski milletvekili, iş insanı, hekim, sivil toplum gönüllüsü bir grup yurttaş, 4 Kasım’da İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınan ve yerine kayyım atanan Mardin Belediye Eşbaşkanları Ahmet Türk ve Devrim Demir’i ziyaret etti.

Türk ve Demir ile görüşen heyet daha sonra basın açıklaması yaptı.

Heyet adına açıklamayı yapan eski milletvekili siyasetçi- ekonomist Nesrin Nas, “iktidarın kayyım atayarak toplumdaki adalet duygusunu zedelediğini, keyfî uygulamalarla demokrasiye, iç barışa darbe indirdiğini” söyledi.

Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine kayyım atandı

2016 yılında kayyım atamalarında iktidara yaptıkları çağrıyı hatırlatan Nas, şöyle devam etti:

“Bundan sekiz yıl önce, ülkenin gidişatından, haklarımızın gaspından, barış ve kardeşliğimizin zedelenmesinden kaygı duyan yurttaşlar olarak ülkeyi yönetenlere şöyle seslenmiştik:

Bu toprakların ortak sahibi olan bizler; Türk, Kürt, Ermeni, Rum, Laz, Arap, Çerkez, Roman, Müslüman, Hıristiyan, Musevi, Süryani, Ezidî, Sünni, Alevi, inançlı, inançsız bütün yurttaşlar rengârenk çeşitliliğimizle bu vatanın çocuklarıyız.

Ahmet Türk: Bir sofra kurmuşsunuz üzerinde bir şey yok

“Barış içinde yaşamak istiyoruz”

Kadın erkek, genç yaşlı hepimiz, birlikte mutlu olmayı dileyen vicdanlı, iyi insanlarız. Hangi kesimden, hangi görüşten, hangi siyasî gelenekten, hangi bölgeden olursak olalım inançlarımızı, dinimizi, dilimizi, kimliğimizi, kültürümüzü barış ve huzur içinde yaşamak istiyoruz.

Anayasal haklarımızın engellenmesini, siyasi tercihimizin hiçe sayılmasını, seçtiklerimizin görevden alınmasını, kayyım atamalarıyla irademize ipotek konmasını istemiyoruz. Düşmanlaştırılmak istemiyoruz. Kadına, çocuğa şiddet, taciz, tecavüz, kadın cinayetleri, ayrımcılık istemiyoruz.

Beş ilde kayyıma karşı eylem: Barışa darbedir

“İç barışa darbe indiriyorlar”

Bu ülkeyi yönetenler!

Sizler, biz yurttaşları barış, güven, huzur içinde yaşatmak için seçildiniz. Bizleri, kin ve nefret sözleriyle ayrıştırmayın, hakka, hukuka olan inancımızı yok etmeyin. Bilin ki; bu gidişata rızamız değil, itirazımız var.

Yoğunlaşan kayyım uygulamaları kaygılarımızın ne kadar haklı olduğunu gösterdi. Bugün, millî irade sözcüğünü ağızlarından düşürmeyenler milyonlarca yurttaşın iradesini hiçe sayarak kayyım atanan illerin, ilçelerin, bölgenin seçmenine, ‘Sizi milletten saymıyoruz,’ diyorlar. Adalet duygusunu zedeleyen keyfî uygulamalarla demokrasiye, iç barışa darbe indiriyorlar.

Spectrum House araştırması: Kayyımlar Kürt meselesinin çözümünü zorlaştırır

“Kayyım sandığa kilit vurulmasıdır”

Hatırlatmak isteriz ki kayyım sadece bir idarî karardan ibaret değildir. Kemirile kemirile yok edilen demokrasinin, son kalan gereklerinden biri olan sandığa da kilit vurulmasıdır.

Bizler; barış, adalet ve millet iradesine saygı isteyen yurttaşlar adına buraya antidemokratik, keyfî kayyım siyasetine 'Rızamız yok' demeye, iradeleri gasp edilenlere dayanışmamızı iletmeye geldik.

İktidarı kayyım uygulamalarından vazgeçmeye, tüm siyasi aktörleri de kayyım siyasetine ama'sız, fakat'sız karşı çıkmaya çağırıyoruz. Burada bir kez daha tekrarlıyoruz. Halkın iradesine ve demokrasiye karşı kayyım uygulamalarına 'Rızamız yok, itirazımız var'. "

Kayyımlar, kesintili yaşam ve kafkaesk döngü...

Mardin heyetinde yer alan isimler: Ali İhsan Dinçer-Amed Federasyonu eski Başkanı / Ayşe Erzan-akademisyen / Ayten Yıldırım-Diş Hekimi / Berrin Sönmez-akademisyen, Yazar / Binnaz Toprak-akademisyen, 24. dönem milletvekili / Celal Korkut Yıldırım-Diş Hekimi / Ekrem Baran-Din Alimi / Enes Atila Pay- mimar/ Erdoğan Aydın-yazar / Fazıl Alp Akiş-gazeteci- yazar, yayın editörü / Gülayşe Koçak-yazar / Gülseren Onanç-sivil toplum yöneticisi / Gürhan Ertür-radyo programcısı / Hacer Ansal-akademisyen / İslam Özkan-yazar / Mehmet Altan-akademisyen, yazar / Mehmet Saltoğlu-siyasetçi / Murathan Mungan-yazar / Nesrin Nas-ekonomist, ANAP Eski Genel Başkanı / Nilay Akgün-gazeteci / Nurcan Baysal-yazar / Nurten Ertuğrul-Mali Müşavir, aktivist / Orhan Alkaya-yazar, tiyatrocu / Orhan Silier-tarihçi / Oya Baydar-yazar / Ömer Faruk-yazar / Tatyos Bebek-Diş Hekimi.

(RT)