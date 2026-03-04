Ahmet Türk'ün açıkta kalma süresi iki ay daha uzatıldı

DEM Parti’nin kazandığı Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne 2024 yılının Kasım ayında kayyım atandı. PKK’nin fesih kararı ile başlayan süreçle beraber kayyım uygulamasının son bulması bekleniyordu.

Amidahaber'de yer alan habere göre beklenen karar yine çıkmadı. İçişleri Bakanlığı Ahmet Türk’ün yerine kayyım olarak atanan Tuncay Akkoyun’un görev süresini 2 ay daha uzattı.

Bahçeli'nin 'Ahmetler makama' çağrısı

Geçtiğimiz ay partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, "MHP doğru bildiği yoldan ayrılmayacaktır. Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" ifadelerini kullanmıştı.

Türk beraat etmişti

Ahmet Türk’ün görevden uzaklaştırılmasına gerekçe yapılan ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla açılan davada, mahkeme suç unsuru bulmadığı gerekçesiyle beraat kararı vermişti.

Davanın sonuçlanmasının ardından "Göreve dönmeniz söz konusu mu?" sorusuna Türk, “Öyle bir beklentimiz yok” diye yanıt vermişti.

(AB)