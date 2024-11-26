Ahmet Türk Meclis'te: Bahçeli ile görüşme planım yok

İçişleri Bakanlığı kararıyla yerine üçüncü kez kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ziyaret etti.

Türk, ilk önce Halkların Demokratik Partisi (DEM Partisi) Van Milletvekili Pervin Buldan’la birlikte TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile görüştü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşeceği iddialarının doğru olmadığını belirten Bahçeli, şöyle konuştu:

“Herkesin eşit olduğu bir ortamın yaratılması gerektiğini de ifade etmek isterim. Bu nedenle yapılacak bütün çalışmaların gerçekten halklarımızın kardeşliğini esas almak gerekir. Evet bazıları hakkında verilmiş olan bir karar var. Mahkeme kararı var ama kesinleşmeden bazı şeyler göz ardı ediliyor. Bu nedenle de bir mahkeme açıldığı için, bir itirafçının ifadesi üzerine mahkeme açıldığı için kayyım atamasının hukuki olmadığını ifade etmek istiyorum. Sonuç olarak kayyım halk iradesinin ortadan kaldırılmasıdır.”

(RT)