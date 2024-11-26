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Yayın Tarihi: 26 Kasım 2024 14:46
 ~ Son Güncelleme: 26 Kasım 2024 14:56
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Ahmet Türk Meclis'te: Bahçeli ile görüşme planım yok

Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk Meclis'te Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etti. Türk, MHP lideri Bahçeli ile görüşme planının olmadığını belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ahmet Türk Meclis'te: Bahçeli ile görüşme planım yok

İçişleri Bakanlığı kararıyla yerine üçüncü kez kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ziyaret etti.

Türk, ilk önce Halkların Demokratik Partisi (DEM Partisi) Van Milletvekili Pervin Buldan’la birlikte TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile görüştü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşeceği iddialarının doğru olmadığını belirten Bahçeli, şöyle konuştu:

“Herkesin eşit olduğu bir ortamın yaratılması gerektiğini de ifade etmek isterim. Bu nedenle yapılacak bütün çalışmaların gerçekten halklarımızın kardeşliğini esas almak gerekir. Evet bazıları hakkında verilmiş olan bir karar var. Mahkeme kararı var ama kesinleşmeden bazı şeyler göz ardı ediliyor. Bu nedenle de bir mahkeme açıldığı için, bir itirafçının ifadesi üzerine mahkeme açıldığı için kayyım atamasının hukuki olmadığını ifade etmek istiyorum. Sonuç olarak kayyım halk iradesinin ortadan kaldırılmasıdır.”

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
ahmet Türk
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