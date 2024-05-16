Ahmet Türk kimdir?

Ahmet Türk, 2 Temmuz 1942'de Derik'te Kürt kökenli bir ailede dünyaya geldi. 1954 yılında babası Hacı Sinan’ı kaybeden Ahmet Türk’ün aktif politik hayatı, milletvekili ağabeyi Abdurrahim Türk’ün öldürülmesi ile başladı. İlk defa milletvekilliği'ne XV. TBMM Döneminde (1973) Demokratik Parti’den Mardin milletvekilli olarak seçildi. Daha sonra bu partiden istifa ederek CHP'ye katıldı

1988 yılında sayısı 6 bini bulan insanın ölümüne ve daha fazlasının da sakat kalmasına neden olan Halepçe Katliamı nedeniyle 1989 yılında Paris’teki Kürt konferansına katıldığı gerekçesiyle milletvekili bulunduğu SHP’den ihraç edildi. 1990 yılında Halkın Emek Partisi kurucu üyesi oldu.

HEP kuruculuğu ile DEP milletvekilliği ve genel başkanlığının ardından, HADEP ve DEHAP yönetiminde de aktif roller üstlenen Ahmet Türk, Abdullah Öcalan’la da zaman zaman görüşmeler yaptı.

30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi. Ocak 2016'da Ahmet Türk hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına 'muhalefet’ gerekçesiyle yedi yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ahmet Türk, 17 Kasım 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınmıştır.

24 Kasım 2016'da savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Ahmet Türk, burada tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 Şubat 2017 tarihinde sağlık sorunları nedeniyle Adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde bir kez daha Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmiştir. 19 Ağustos 2019 tarihinde yeniden Mardin Büyükşehir Belediyesine kayyım atandı.

31 Mart 2024 seçimlerinde üçüncü kez Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi