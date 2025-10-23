ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 23 Ekim 2025 14:58
 ~ Son Güncelleme: 23 Ekim 2025 15:02
2 dk Okuma

Ahmet Türk, kayyıma gerekçe olan davadan beraat etti

"Örgüt propagandası” suçlamasıyla açılan davada mahkeme, Ahmet Türk’ün sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında olduğuna hükmetti.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
Ahmet Türk, kayyıma gerekçe olan davadan beraat etti
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Ahmet Türk'ün "örgüt propagandası" iddiasıyla yargılandığı ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atanmasına gerekçe gösterilen davadan beraat kararı çıktı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Kasım 2024’te görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın karar duruşmasında hâkim karşısına çıktı. Dava, Türk’ün 28 Mart 2011’de Siirt’te faili meçhul cinayetlere ilişkin yaptığı bir konuşma nedeniyle 2022 yılında "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla açılmıştı.

Bahçeli: Ahmet Türk görevine iade edilmeli, Ahmet Özer tahliye edilmeli
Bahçeli: Ahmet Türk görevine iade edilmeli, Ahmet Özer tahliye edilmeli
12 Eylül 2025

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre, karar duruşmasına Ahmet Türk’ün avukatları Erdal Kuzu ve Tahar Erdem, Mardin Adliyesi’nden SEGBİS aracılığıyla katıldı, savcı Türk’ün cezalandırılmasını talep etti. Erdal Kuzu, 2014 yılında Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’nın aynı dosya hakkında “takipsizlik” kararı verdiğini hatırlatarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu kararı yok sayarak yeniden iddianame hazırlamasının hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Beraat kararı verildi

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ahmet Türk’ün açıklamasının “İfade özgürlüğü kapsamında olduğunu” belirterek, “Suçun unsurlarının oluşmadığı” gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne 4 Kasım 2024 tarihinde üçüncü defa kayyım atanmasının ardından açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, Ankara 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı 2022/142 esas sayılı dava dosyasını da gerekçe olarak göstermişti. İçişleri Bakanlığı açıklamasında "2022/142 esas sayılı dosyası kapsamında terör örgütü propagandası yapmak suçundan davasının devam etmesi" ifadelerine yer vermişti.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
mardin büyükşehir belediyesi ahmet Türk kayyım
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git