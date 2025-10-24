Ahmet Turk ji doza ku bûbû hêceta tayînkirina qeyûm beraet kir

Danişîna biryarê ya doza Hevşaredarê Bajarê Mezin ê Mêrdînê Ahmet Turk ku di 4ê Mijdara 2024an de ji hêla Wezareta Navxweyî ve ji peywirê hatibû dûrxistin û bi îdiaya “propagandaya rêxistinê” tê darizandin, li 14’emîn Dadgeha Cezayên Giran a Enqereyê hat lidarxistin.
Parêzerên Turk, Erdal Kuzu û Tahar Erdem ji Edliyeya Mêrdînê bi rêya SEGBÎSê tev li danişînê bûn. Danişîn, piştî xwendina belgeyên li dosyayê hatine zêdekirin û tespîtkirina nasnameyan dest pê kir.
Her weha gadgehê, ji dozger xwest ku nêrîna xwe pêşkeş bike.
Dozger, xwest Ahmet Turk bi heman îdiayê were cezakirin. Parêzerên Turk jî gotin ku Ahmet Turk siyasetmedar e û darizandina wî ya ji ber axaftineke di sala 2011an de derqanûnî ye.
Parêzeran got ku dosya ketiye ber demborînê û bi bîr xistin ku Serdozgeriya Komarê ya Sêrtê di sala 2014’an de ji bo vê dosyayê biryara “neşopandinê” da ye lê tevî vê jî Serdozgeriya Komarê ya Enqereyê biryara neşopandinê paşguh kiriye û îdianame amade kiriye. Parêzeran got ku diviyabû dosya bi salan berê bihata girtin û daxwaza beraetê kirin.
Biryara beraetê hat dayîn
Dadgehê, diyar kir ku axaftina Ahmet Turk dikeve çarçoveya “azadiya xweîfadekirinê” de û bi sedema ku “hêmayên sûc çênebûne” biryara beraetê da.
Di 4ê Mijdara 2024’an de cara sêyemîn li Şaredariya Bajarê Mezin a Mêrdînê qeyûm hate tayînkirin. Wezareta Navxweyî jî piştî tayînkirina qeyûm daxuyanî da û dosyaya dozê ya bi hejmara 2022/142 a li Dadgeha Cezayên Giran a Enqereyê didomiya weke hinceta tayînkirina qeyûm nîşan da. Wezaretê îdia kiribû ku di çarçoveya dosyayê de bi îdiaya “propagandaya rêxistinê” qeyûm hatiye tayînkirin.
