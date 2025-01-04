Ahmet Türk: İmralı'dan silah bırakma çağrısı gelebilir

Yerine üç kez kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk, PKK lideri Abdullah Öcalan ile geçtimiz haftasonu yapılan görüşmeye ve siyasi parti ziyaretlerine ilişkin konuştu.

Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan ile beraber TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen heyette yer alan Türk, Nefes gazetesinden Aytunç Erkin'in sorularını yanıtladı.

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"Adı konulmamış bir başlangıç"

Bahçeli ile görüşmenin iyi geçtiğini belirten Türk, "Aslında insanlar, sanki hazırlanmış bir konu var ve bunun üzerine konuşulduğunu düşünüyor. Öyle değil. Bu adı konulmamış, iyi niyetli bir başlangıç" dedi.

"Heyetin tekrar İmralı'ya gitmesi gerekiyor"

“Bu görüşmeler sonucunda iki veya üçüncü İmralı ziyaretinde silah bırakma çağrısı gelebilir" diyen Türk, şöyle devam etti: "Şimdiden bir şey söyleyemeyiz. Bizim de aldığımız bilgiler öyle. Bütün siyasi partilerle görüşüp, heyetin tekrar İmralı’ya gitmesi ve ona göre de değerlendirme yapılacağı anlaşılıyor.”

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"Genel af tartışmaları spekülasyon"

Genel af tartışmalarına da değinen Türk bunun "spekülasyon" olduğunu söyledi: “Bunlar spekülasyon. Öcalan da görüşmede umut hakkı gibi konuları gündeme getirmemiş."

(RT)