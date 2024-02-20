Ahmet Türk: Erdoğan’ı övmedim, o Kürtlere en fazla acı çektiren lider

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Ahmet Türk, “Kürt meselesini Kılıçdaroğlu çözemez, Erdoğan çözer” sözlerine yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Medyascope'a konuşan Türk, sözlerinin “sadece bir tespit" olduğunu söyledi.

CHP'nin devlet içinde Kürt sorununu çözecek bir altyapısı olmadığını belirten Türk, “Şimdi devletin bütün kurumlarını ele geçirmiş bir lider var. O bir şey dile getirdiği zaman herkes yapıyor, ama CHP bugün böyle bir şeye kalkışırsa bu projeyi paramparça ederler. Bunu anlatmaya çalıştım, yani ‘Devlet içinde bir gücü var, isterse çözebilir’ dedim. Erdoğan, bugün Kürtlere en fazla acı çektiren liderdir, bunu da ifade ettim, öyle kendisini öven bir şey değil” dedi.

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"Erdoğan devletin kontrolünü elinde tutuyor"

“Erdoğan’ın bir güce sahip olduğunu, devletin kontrolünün elinde olduğunu, istediği her şeyi yapabileceğini” ifade eden Türk, şöyle devam etti:

“Şimdi başka bir lider geçmişte Kürt sorununun çözümü ile ilgili bir adım atmış olsaydı kıyametler kopardı, ama biliyorsunuz o dönemde (Çözüm Süreci) hiçbir itiraz olmadı. Yani arkasında bir güç ve destek var, onu ifade etmeye çalıştım. Yoksa ne Kılıçdaroğlu ne de Özgür Özel’in şahsı ile ilgiliydi söylediğim şeyler. Burada bir tespit yaptım, tespitimi hâlâ savunuyorum, bu noktadayım. Dünyadaki güçlü liderler önemli sorunları çözebilir, arkasında gücü olmayan liderlerin bu sorunları çözme kabiliyeti olamaz. Çünkü onu durdurmaya çalışırlar, engellemeye çalışırlar. Bunu ifade etmeye çalıştım.”

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"Kısa sürece bir çözüm süreci beklemiyorum"

“Seçimden sonra yeni bir çözüm süreci başlayabilir mi?” tartışmalarını da değerlendiren Türk, “Kısa zamanda yeni bir çözüm süreci beklemiyorum” dedi.

Tutuklu siyasetçilere ve PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik tecride de dikkat çeken Türk, “Bu tamamen hukuksuz. İster hükümlü, ister tutuklu olsun herkesin bazı hakları var, şimdi bunlar gasp edilmiş durumda. Elbette bunları dile getiriyoruz, bu konuda adım atılması konusunda çağrılarımızı yapıyoruz. Bunları pazarlık konusu yapmadık. Yapılması gerekenleri ifade ediyoruz, bir pazarlık konusu değil” diye devam etti.

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"Bir pazarlık söz konusu değil"

Türk, 14-28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde Kemal Kılıçdaroğlu’na çok açık destek verdiklerini ancak oylarının yüzde 13 ve 11’lerden yüzde 8’lere düştüğünü söyledi.

Seçimlere kendi başlarına girmedikleri için oylarının düşme eğiliminde olduğunu belirten Türk, “Bu konuda tabanımızda zaman zaman tepkiler oluştu. Halkımızdan gelen talepler doğrultusunda partimiz bu seçimde kendi adaylarıyla girme kararı aldı. Asla bir pazarlık söz konusu değil, asla bir kimseye verilmiş taviz olarak da kararımız değerlendirilmemelidir” dedi.

(RT)