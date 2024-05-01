Ahmet Türk, Erbil Valisi'nden barış sürecinin yeniden başlatılması için "Güney"in katkısını istedi

Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk,15. Mezopotamya Sergisi kapsamında Diyarbakır’da bulunan Erbil Valisi Umed Xoşnaw, ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani’ye Xoşnaw aracılığıyla selam ve takdirlerini ileten Türk, Bölge yönetiminin, özellikle Türkiye halkının gerçek iradesini ortaya koyan yerel seçimler sonrasında Türkiye'de barış sürecinin yeniden başlatılmasında kilit bir rol oynaması dileğini ifade etti.

K 24'ün haberine göre, Erbil Valiliğinin yaptığı açıklamada Ahmet Türk, Xoşnaw'a KBY'nin Türkiye hükümetinin siyasi tutukluları serbest bırakıp, barış görüşmelerini koşulsuz olarak yeniden başlatacak bir uzlaşma için inisiyatif alması gerektiğini söyledi.

Türk ve diğer belediye başkanlarını kutlayarak görevlerinde başarılar dileyen Erbil Valisi Xoşnaw da Başkan Barzani'nin her zaman barış sürecine ve müzakerelerin devamına vurgu yaptığını, Kürdistan Bölgesel Yönetiminin her zaman istikrar unsuru ve çözümün parçası olacak şekilde hareket ettiğini dile getirdi.

Barışçıl çözümün meşru bir talep olduğunu ve tüm siyasi partiler tarafından desteklenmesi gerektiğini belirten Umed Xoşnaw, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin bu yönde her türlü adımı atmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Abdullah Zeydan ile görüşme

Erbil Valisi daha sonra Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan ile bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Abdullah Zeydan Erbil Valisi aracılığıyla Başkan Mesud Barzani'ye, Kürdistan Bölgesi Başkanı ve Başbakan'a selam ve takdirlerini iletti.

Daha sonra genel olarak Van'ın ve bölgenin sanat, kültür ve turizm açısından tarihi önemi ele alınarak bölgedeki ekonomik ve ticari konulara değinildi.

(AEK)