Ahmet Türk: Devlet beklentileri karşılayacak adımlar atmalı

Yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı ve DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk, PKK'nin 'fesih kararı'na ilişkin konuştu. Muhalefetin sürece yönelik tutumunu değerlendirdiren Türk, iktidarı 'kalıcı barış' için adım atmaya çağırdı.

Türk, PKK’nin aldığı kararlarla demokratik siyasetin güçlenmesine katkı sağladığına işaret ederek, "Fesih kararı, demokratik siyasetin güçlenmesi ve Kürtlerin demokratik siyaset içinde halklarını aramasının yolunu açtı. Dünyada bunun örnekleri var. İrlanda’ya gittiğimizde şunu ifade ettiler; Bizler uzun süre mücadele ettik ama sonuçta demokratik siyasetin bu sorunları çözmesi konusunda bütün yetkilerimizi devir ettik. Bu da barış antlaşmasını sağladı" dedi.

PKK ‘fesih’ kararını açıkladı

Mezopotamya Ajansı'na konuşan Ahmet Türk, demokratik bir Türkiye, demokratik bir cumhuriyet, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın koşullarının değişmesi, 'umut hakkı'nın gündeme gelmesi ve Kürtlerin yıllarca süren hak ve özgürlük taleplerinin karşılanması konusunda adımların atılması gerektiğinin altını çizdi.

"Sorumluluklar yerine getirilmeli"

Türk, "Eğer gerçekten demokratik bir Türkiye, bir hukuk devleti ve Kürtleri kucaklayacak bir siyaset oluşmazsa, bu durum toplumda güvensizliğin artmasına ve yeniden bir yarılmanın oluşmasına neden olabilir. Umut ediyoruz ki bu barış süreci, bu çözüm süreci; her kesimin barışa olan inancıyla hareket etmesi gerektiğini hatırlatır. Herkesin bu görev ve sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor" diye kaydetti.

"Atılacak adımlar önemli"

"Tarafların samimi olması ve beklentilere yanıt verecek bir davranış içinde olmaları gerekiyor. Sayın Öcalan açıklamayı yaptı, o sorumluluğu, görevi yerine getirdi. PKK de bu karara uydu. Bu tarafta yapılacak bir şey yok" diyen Ahmet Türk, "Devletin ortaya koyacağı veya atacağı adımlar önemli. Eğer bu sürecin kalıcı bir barışa dönüşmesini istiyorsa ve bu konuda samimiyse, toplumun ve halkın beklentilerine yanıt verecek bir tavır içinde olması gerekiyor" dedi.

"Gruplar ile görüşülecek"

Sürecin ilerleyebilmesi için yasal düzenlemelerin yapılmasının şart olduğunu kaydeden Türk, "Gruplar ile tekrardan görüşmeler olacak. Bütün siyasi partilerin katılacağı bir komisyonun Meclis’te olması gerekiyor. Meclis, bu konudaki yasal düzenlemeleri gündemine alması gerekiyor. Burada çözüm üretmesi gerekiyor. Hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulan binlerce insan var. Kürt inkarı üzerinden yürütülen siyaset yerine Kürtleri kucaklayacak bir siyasetin ortaya çıkacağı bazı düzenlemelerin yapılması gerekir" ifadesinde bulundu.

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"Öcalan'ın koşulları değişmeli"

Ahmet Türk, Abdullah Öcalan’ın koşullarının değişmesi gerektiğini söyledi:

"Ortam değiştiği takdirde Sayın Öcalan’ın da bazı sivil toplum örgütleriyle, bizlerle ve istedikleri kişilerle yapacağı görüşmeler sonucunda bir yol haritası da açık bir şekilde ortaya çıkacaktır. Kendisi de ifade etti: ‘Benim bilgi almam gerekiyor. Benim bazı görüşmeler yapmam gerekiyor,’ demişti. Bu süreçte bu yolun açılacağı, bu konudaki görüşmelerin olacağı ve bu konuda bir yol haritası ortaya çıkacağını düşünüyorum."

(AB)