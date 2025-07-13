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Yayın Tarihi: 13 Temmuz 2025 15:45
 ~ Son Güncelleme: 13 Temmuz 2025 15:48
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Ahmet Türk: Bütün kayyım uygulamaları kaldırılmalı

Ahmet Türk, ‘göreve iade’ sorusuna, “CHP’li belediyelere kayyımlar atanırken böyle bir şey olmasını istemem,” yanıtını verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ahmet Türk: Bütün kayyım uygulamaları kaldırılmalı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Kısa Dalga Genel Yayın Yönetmeni Kemal Göktaş, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve 4 Kasım 2024’te Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk’e, süreç kapsamında ‘göreve iade edilmesi’ yönündeki beklentileri sordu.

Türk ile, PKK’nin 11 Temmuz’daki silah yakma töreninde konuşan Göktaş, “Ahmet Türk’ün 'kayyım' hassasiyeti” başlıklı haberinde şunları aktardı:

“Silahları imha töreninde sohbet etme olanağı bulduğum Türk ise bu beklentiye oldukça temkinli yaklaşıyor ve CHP’li belediyelere atanan kayyımları işaret ederek ‘Ben bu aşamada CHP’li belediyelere kayyımlar atanırken böyle bir şey olmasını istemem. Bunu kabul etmek istemem. Olacaksa bütün kayyım uygulamaları kaldırılmalı’ diyerek görüşlerini ifade ediyor.”

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(VC)

Haber Yeri
İstanbul
ahmet Türk dem parti kayyım barış ve demokratik toplum süreci
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