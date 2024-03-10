Ahmet Türk: Burcu Köksal'ın açıklaması Kürtleri CHP'ye karşı güvensiz hale getirdi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal’ın “Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak” sözlerine bir tepki de Ahmet Türk’ten geldi.

Serbestiyet’ten Mustafa Ali Akyol’a konuşan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mardin adayı Ahmet Türk, Köksal’ın sözlerinin “ırkçı, faşist anlayışın bir sonucu” olarak nitelendirdi.

Ahmet Türk, şunları söyledi:

“Aslında böyle bir açıklama Kürtleri hem kendisine hem de partisine karşı adeta güvensiz hale getirdi. Zaten daha önce de bir güvensizlik vardı CHP’nin bazı tavırlarından dolayı. Ama bu olay üzerinden bütün CHP’yi sorgulamak doğru değil. CHP’nin tamamının onun dilinden bir anlayışa sahip olmadığını biliyoruz. Bu kişi bir yerde de kendi partisine, CHP’ye büyük zarar vermiştir.”

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“Özel ve İmamoğlu sorumlu hareket etti”

Ahmet Türk, “Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun bu konudaki tepkilerini nasıl buldunuz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Elbette ki böyle ırkçı ve faşist bir anlayışa karşı CHP suskun kalsaydı gerçekten büyük bir vebalin altında kalırdı. Zaman zaman sosyal demokrat olduğunu iddia eden bir parti olarak kendi iddiasının altında kalırdı. Sadece CHP’ye değil bütün topluma zarar verirdi. O yüzden bunu düzeltmek ya da karşı çıkmak konusunda sorumlu hareket ettiler.”

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“Kayyım politikasının devam etmeyeceğini düşünüyorum”

AKP iktidarının, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra kayyım politikasına devam edeceğini düşünmediğini belirten Türk, “İki sefer denenen bir yöntemin kimseye fayda getirmediğini herkes görmeye başladı. Ben bundan sonra kayyım politikası yürütüleceğini sanmıyorum. Bu uygulama bu illerde yaşayan ve AK Parti’ye oy veren insanlar tarafından da eleştirilmeye başlandı ve üstelik yüksek sesle yapılıyor bu eleştiriler” diye konuştu.

(VC)