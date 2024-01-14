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Yayın Tarihi: 14 Ocak 2024 13:48
 ~ Son Güncelleme: 14 Ocak 2024 14:15
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Ahmet Türk aday adaylığından çekildi

Türk, "Kürt halkının mücadelesini farklı platformlarda sürdüreceğim" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ahmet Türk aday adaylığından çekildi
Fotoğraf: AA

Ahmet Türk, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanlığı için yaptığı aday adaylığı başvurusundan birinci turda seçilememesi gerekçesiyle çekildi.

DEM Parti’nin halk oylaması ikinci gününde
DEM Parti’nin halk oylaması ikinci gününde
14 Ocak 2024

Mezapotamya Ajansı'nda yer alan habere göre Türk, "Kürt halkının mücadelesini farklı platformlarda sürdüreceğim" dedi. 

Dün yapılan seçimlerde sandıktan birinci çıkan ancak yüzde 50+1 barajını geçemeyen Ahmet Türk,  “Daha önce yüzde 50’yi aşmamam durumunda çekileceğimi açıklamıştım. Halkın sahiplenmesinde dolayı halka teşekkür ediyorum. Aktif siyasetten çekiliyorum. Kürt halkının mücadelesini farklı platformlarda sürdüreceğim” dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), dün 10 il ve bağlı birçok ilçede belediye eşbaşkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyelerini belirlemek için halk oylaması gerçekleştirdi. (AÖ)

ahmet Türk Seçim 2024
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