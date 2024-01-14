Ahmet Türk aday adaylığından çekildi

Ahmet Türk, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanlığı için yaptığı aday adaylığı başvurusundan birinci turda seçilememesi gerekçesiyle çekildi.

DEM Parti’nin halk oylaması ikinci gününde

Mezapotamya Ajansı'nda yer alan habere göre Türk, "Kürt halkının mücadelesini farklı platformlarda sürdüreceğim" dedi.

Dün yapılan seçimlerde sandıktan birinci çıkan ancak yüzde 50+1 barajını geçemeyen Ahmet Türk, “Daha önce yüzde 50’yi aşmamam durumunda çekileceğimi açıklamıştım. Halkın sahiplenmesinde dolayı halka teşekkür ediyorum. Aktif siyasetten çekiliyorum. Kürt halkının mücadelesini farklı platformlarda sürdüreceğim” dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), dün 10 il ve bağlı birçok ilçede belediye eşbaşkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyelerini belirlemek için halk oylaması gerçekleştirdi. (AÖ)