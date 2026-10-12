Ahmet Telli'nin mektubu ölümünden on gün sonra adresine ulaştı

Bazen – özellikle hapishanede tecrit edildiyseniz – bir dostunuzun “iyi olduğu” haberi, ölüm haberinden sonra gelir.

Ne düşünmeli?

Elbette ilk akla gelen, kağıt kesiği gibi derin ve yakıcı “son” bir selam aldığınız.

Ama birisi şair olduğunda, iki sıkı materyalist dost arasında ikinci ve daha güzel bir seçenek var:

“Ne bir adresleri ne de aşktan başka bir sığınakları” olanların, dünyanın dört bir yanında “ölümle alay etmeye” devam ettiklerini düşünmek!

Teşekkür ederim Ahmet Abi,

Ben de iyiyim; dostlarıma, yoldaşlarıma lâyık olmaya çalışarak direniyorum.

Divân'ın elimde, serüveni bitmedi; dövüştükçe bizimle birlikte çoğalarak yaşayacak.

Biz kazanacağız!