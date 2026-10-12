Ahmet Telli'nin mektubu ölümünden on gün sonra adresine ulaştı
Şair Ahmet Telli 3 Haziran 2026 günü Silivri Hapishanesi'nde tutulan Çağdaş Hukukçular Derneği Onursal Başkanı Avukat Selçuk Kozağaçlı'ya bir mektup yazdı. Mektubunda son kemoterapisini aldığını, durumunun iyiye gittiğini yazıyordu. Telli 10 Temmuz 2026 günü yaşamını yitiirdi. Yazdığı mektup ise Kozağaçlı'ya ölümünnden on gün sonra ulaştı.
Kozağaçlı adına sosyal medyadan yapılan paylaşımda "Divân'ın elimde, serüveni bitmedi; dövüştükçe bizimle birlikte çoğalarak yaşayacak. Biz kazanacağız!" denildi ve her Telli'nin mektubu ve Kozağaçlı'nın yanıtı paylaşıldı.
Ahmet Telli kimdir?
Kardeşim Selçuk Kozağaçlı,
Son şiir kitabıma Arkadaşlık Günleriydi adını verirken aklımın bir ucunda sen vardın ve sen hep orada olacaksın. Elbette haklıyız...
Hayatı oradan savunuyorsun, biz de sana lâyık olmaya çalışıyoruz.
Güzel günlerde buluşmak umuduyla sımsıcak kucaklarım seni.
Hastalığım iyileşme yolunda. Son kemoterapiyi alacağım, sonra akıllı ilaçla devam edecek.
Sevgiler, selamlar.
Ahmet Telli
3 Haziran 2026
Bazen – özellikle hapishanede tecrit edildiyseniz – bir dostunuzun “iyi olduğu” haberi, ölüm haberinden sonra gelir.
Ne düşünmeli?
Elbette ilk akla gelen, kağıt kesiği gibi derin ve yakıcı “son” bir selam aldığınız.
Ama birisi şair olduğunda, iki sıkı materyalist dost arasında ikinci ve daha güzel bir seçenek var:
“Ne bir adresleri ne de aşktan başka bir sığınakları” olanların, dünyanın dört bir yanında “ölümle alay etmeye” devam ettiklerini düşünmek!
Teşekkür ederim Ahmet Abi,
Ben de iyiyim; dostlarıma, yoldaşlarıma lâyık olmaya çalışarak direniyorum.
Divân'ın elimde, serüveni bitmedi; dövüştükçe bizimle birlikte çoğalarak yaşayacak.
Biz kazanacağız!
Selçuk Kozağaçlı
(Mİ)