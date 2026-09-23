Ahmet Şık’tan Mehmet Şimşek’e: Son vurgunu yapan kim?

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Pusula Portföy ve Tera Portföy başta olmak üzere bazı portföy yönetim şirketlerinin fonlarında yaşanan gelişmelerle ilgili bir soru önergesi daha verdi.

Ahmet Şık’tan Mehmet Şimşek'e: Fon krizinde siyasi ve bürokratik bağlantılar araştırılıyor mu?

Şık, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e, Mehmet Türkoğlu, Osman Dündar Çiftçi ve Hayrettin Koç’un söz konusu şirketlerde milyon doların üzerinde işlem yapıp yapmadığını sordu.

Şık ayrıca bu kişilerin fonlar temerrüde düşmeden kısa süre önce yüksek meblağlı işlemlerle fondan çıkış yapıp yapmadıklarının ve işlemlerinin herhangi bir soruşturma ya da incelemeye konu olup olmadığının açıklanmasını istedi:

“Son günlerde Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri sonrasında Pusula Portföy ve Tera Portföy başta olmak üzere bazı portföy yönetim şirketlerinin fonlarında yoğun katılma payı iade talepleri yaşanmış, bir kısım fonda temerrüt oluşmuş, bazı fonlarda ise iade süreleri uzatılmıştır. Bu gelişmeler Borsa İstanbul’da sert düşüşlere yol açmış, yatırımcı güvenini sarsmış ve piyasada sistemik risk endişelerini artırmıştır.

Özellikle sığ hisselerde yoğunlaşan fon yapıları, olağandışı fiyat hareketleri ve kısa sürede büyüyen portföy yönetim şirketleriyle ilgili iddialar kamuoyunda organize bir dolandırıcılıkla bir soygun düzeni kurulduğuna dönük ciddi ve yaygın bir tartışmaya neden olmuştur. Organize dolandırıcılık iddialarının merkezinde söz konusu fonun kapalı olduğu dönemdeki kurucusu pozisyonunda olan 12 kişi ile sonrasında iddia o ki çeşitli manipülasyonlarla fondaki katılımcı sayısını arttırmaya dönük girişimlerle aynı fona giren 159 kişi arasında AKP ile devlet bürokrasisi içinden bazı kişilerin ya da bu kişilerin akrabaları ya da yakınları olduğu öne sürülmektedir.

Fon, bu kapalı grubun sağladığı anormal kar grafiklerinin yansıması ile TEFAS’ta işlem görmeye başlayarak diğer vatandaşların da sarmalına çekilebildiği bir zemin yarattıktan sonra, ortaya çıkan mağduriyet ve tartışmalara rağmen isimleri ısrarla gizlenen bu kişilerin çok ciddi haksız kazanç elde ettikleri iddia edilmektedir.

Bu nedenle aşağıdaki sorumun yanıtlanması hususunu arz ederim.

Mehmet Türkoğlu, Osman Dündar Çiftçi, Hayrettin Koç isimli şahıslar söz konusu fon krizi soygunu kapsamında Pusula Portföy ve Tera Portföy başta olmak üzere portföy yönetim şirketlerinde milyon doları aşkın işlemler yapmışlar mıdır? Söz konusu fonlar temerrüde düşmeden kısa süre önce yüksek meblağlı bu işlemlerle fondan çıkış yapmışlar mıdır? Bu açıdan işlemleri herhangi bir soruşturmaya veya incelemeye tabi tutulmakta mıdır?”

(HA)