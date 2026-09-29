Ahmet Şık’ın ‘Süzer Plaza’ iddialarına Akın Gürlek’ten dava

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında suç duyurusunda bulundu ve tazminat davası açtı. Dava nedeni Şık’ın fon soruşturmasındaki açıklamaları.

Ahmet Şık, Akın Gürlek ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) üyesi eşi Elif Gülşah Gürlek’in Taksim’deki Süzer Plaza’da kiracı olduklarını ve aylık kiralarının 750 bin TL olduğunu, bu turanın da başkaları tarafından ödendiğini iddia etmişti.

Davayı Akın Gürlek’in avukatı Abdullah Adır yaptığı bir yazılı basın açıklamasıyla duyurdu. Şık’ın iddialarını yalanladı. Akın Gürlek ve Elif Gülşah Gürlek’in Adalet Bakanlığı tarafından tahsis edilen bir lojmanda ikamet ettiğini savundu. Çiftin başka bir konut kiralanmasının söz konusu olmadığını kaydetti:

Şık’ı elindeki kira sözleşmesi ve ödeme belgelerini yayımlamaya çağırdı. Sonrasında da şunları ekledi:

“Müvekkilimizin ve ailesinin kişilik haklarını ve itibarını hedef alan alçakça iftiraları nedeniyle Ahmet Şık hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş; ayrıca kişilik haklarının ihlali nedeniyle manevi tazminat davası açılmıştır.”

Şık’tan Gürlek'e 'Süzer Plaza' soruları

Ahmet Şık dün akşam (28 Eylül) Akın Gürlek ile Süzer Plaza yönetimi ve AKP'li iş insanı Davut Yasin Bilen arasındaki ilişkilere dair şunları yazmıştı:

“Son günlerin olaylı kurumu SPK de Süzer Plaza’da bulunuyor. Denilen o ki soruşturmalar vesilesiyle SPK ile yakından ilgili bakan da Süzer Plaza’daki en lüks dairelerden birinde kiracıymış. Hayli yüksek bir meblağ olan kirası ödeniyor mu? Ödeniyorsa memur maaşıyla nasıl oluyor bilmiyoruz. Bir de kiracısı olduğu lüks dairenin tadilat ve dayanıp döşenmesi kısmının da Süzerler tarafından karşılandığı söyleniyor. SPK’nin, Süzer Plaza’ya taşınmasına önayak olduğu kamuoyunda yaygın olarak kabul gören AKP’li iş insanı Davut Yasin Bilen var bir de… Bu dairenin sahibinin de o olduğu iddia ediliyor.”

Daha sonra da Gürlek'e şu soruları yöneltmişti:

"Davut Yasin Bilen’in veya yakınlarından birinin Süzer Plaza’da dairesi var mıdır?

Akın Gürlek ve eşi Elif Gülşah Gürlek bu dairede kiracı mıdır?

Dairenin aylık 750 bin TL kira bedeli ödenmekte midir? Kim tarafından? Dekontları var mıdır?

Dairenin 30 milyon TL tutan tadilat ve dayanıp döşenmesi maliyeti kim tarafından karşılanmıştır?

Tapuda evin sahibi olarak görünen Davut Yasin Bilen’le ne tür bir ilişkiniz vardır?

Aynı zamanda SPK’nin yönetiminde olan Elif Gülşah Gürlek’in plazada bulunan “Nobu” isimli restorandaki yediği yemeklerin aylık 250 bin TL’lik faturasını kendisi mi, Bakan bey mi, yoksa Süzer Holding mi ödemektedir?"

(HA)