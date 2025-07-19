Ahmet Şık'tan 'maden yasası' tepkisi: Adeta organize bir suç bildirisi

TBMM Genel Kurulu'nda zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören ve kamuoyunda “Süper İzin” olarak anılan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde ilk 11 madde kabul edildi. TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık zeytinliklerin maden şirketlerine açılmasına tepki gösterdi.

"Yasa değil, suç bildirisi"

Daha önce Kaz Dağları, Cerattepe, İkizdere, Akbelen ve İliç’te de benzer durumların yaşandığını söyleyen Ahmet Şık, "Bir kez daha doğayı talan etme kararlılığınızı yansıtan bir teklifi görüşüyoruz. Barışın, emeğin, bereketin ve direncin sembolü olan zeytin ağaçlarını madencilik adı altında yağmalamanın önünü açacak bir yasa teklifi hazırlamışsınız. Ama bir yasadan çok adeta organize bir suç bildirisi. Doğaya, insana, yaşama, çiftçiye, köylüye, geleceğe karşı ilan edilmiş bir yağma seferberliği" dedi.

"Hesap vermekten kaçamayacaksınız"

"Kendinizden ya da tapındığınızdan başkasına kulak vermeyen, söylediklerimizi işitmeyen, duyduğunda dinlemeyen, dinlese anlamayan sizler de şunu bilin" diye seslenen Şık, şöyle devam etti:

"Zeytinliğe saldırıyorsanız, biz o zeytin ağacının kökünde direnen öfke olacağız. Halkı susturmaya çalışıyorsanız, biz o halkın isyanla büyüyen sesi olmaya devam edeceğiz. Toprağı talan ediyorsanız, biz o toprağın derinliklerinden hesap sormak için geleceğiz. Ve siz, hesap vermekten kaçamayacaksınız. Bu memleketin insanının, ağacının, kuşunun, toprağının hakkı, sizin kirli yakalarınızı bırakmayacak. Ağaç nasıl yapıştıysa toprağına, öyle yapışacağız o kirli yakalarınıza."

İstanbul Milletvekilimiz Ahmet Şık, doğamızın ve zeytinliklerin katledilmesinin önünü açan Maden Yasası görüşmelerinde TBMM Genel Kurulu'nda konuştu:



"Bu bir yasadan çok, organize suç bildirisi. Doğaya, insana, yaşama, çiftçiye, geleceğe karşı ilan edilmiş yağma seferberliği.… pic.twitter.com/wrlgdRdI9W — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) July 18, 2025

Yasanın arkasında kimler var?

Diğer yandan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, zeytinlik alanlarını madencilik faaliyetlerine açacak olan yeni kanun teklifinin arkasındaki isimleri açıkladı.

Yavuzyılmaz, teklifin asıl fayda sağlayacağı şirketleri şu şekilde sıraladı:

* Limak Holding

* İçtaş Enerji

* Aydem Enerji

* AK Parti bünyesinde yer alan bir şahıs şirketi

(AB)