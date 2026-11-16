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YT: Yayın Tarihi: 16.11.2026 15:14 16 Kasım 2026 15:14
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.11.2026 15:42 16 Kasım 2026 15:42
Okuma Okuma:  11 dakika

Ahmet Şık'tan fon önergesi: Koç ailesine 7,3 milyar TL aktarıldığı iddiası

TİP Milletvekili Ahmet Şık, fon soruşturmasında Koç ailesine 7,3 milyar TL aktarıldığı ve 165 milyon doların kripto cüzdanlara gönderildiği iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ahmet Şık'tan fon önergesi: Koç ailesine 7,3 milyar TL aktarıldığı iddiası
TİP Milletvekili Ahmet Şık, fon soruşturmasındaki para transferi iddialarını Meclis gündemine taşıdı.
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, yatırım fonlarına ilişkin yürütülen soruşturmada Hayrettin Koç ve ailesi hakkında gündeme gelen para transferi iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

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Şık, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergelerinde, OZATA Denizcilik hisseleri ve TERA Portföy fonları üzerinden yaklaşık 7,3 milyar TL'nin Hayrettin Koç, Evrim Koç ve oğulları Umut ile Efe Koç'un hesaplarına aktarıldığı iddiasının araştırılıp araştırılmadığını sordu.

Şık ayrıca Koç ailesiyle bağlantılı olduğu öne sürülen hesaplardan kripto varlık soğuk cüzdanlarına yaklaşık 165 milyon dolar aktarıldığı yönündeki ihbarın incelenmesini istedi.

"Önceki önergelerimiz yanıtlanmadı"

Ahmet Şık, bugün (16 Kasım) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fon soruşturmasında adı geçen Hayrettin Koç ve ailesine ilişkin yeni soru önergelerini ilgili bakanlıklara sunduğunu duyurdu.

Şık, 23 Eylül'de de Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığına soru önergeleri verdiklerini, Hayrettin Koç'un da aralarında bulunduğu üç kişinin soruşturmada adlarının geçip geçmediğini ve yüksek tutarlı mali işlemler gerçekleştirip gerçekleştirmediklerini sorduklarını belirtti.

Hayrettin Koç ise daha önce avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada hakkındaki iddiaları reddetmişti. Koç, soruşturmaya konu fonlarda herhangi bir işlem yapmadığını, borsa veya kripto varlık hesabının bulunmadığını ve haksız kazanç elde etmesinin söz konusu olmadığını savunmuştu.

9 milyar TL'lik para çıkışı iddiası

Şık önergesinde, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile bağlantılı olduğu hisse işlemlerine de yer verildi. Şık, Sayan Kaya'nın OZATA Denizcilik hisselerine ilişkin ödemeleri 16 Eylül'de borsa dışı virman yöntemiyle TERA Yatırım'a devretmekle suçlandığını ve bu kapsamda tutuklandığını belirtti.

Şık, ayrıca TERA Portföy'ün THF kodlu hisse senedi fonuna yalnızca eylül ayında OZATA Denizcilik işlemleri üzerinden yaklaşık 11 milyar TL aktarıldığını belirtti.

Ahmet Şık, önergesinde Sayan Kaya çiftiyle ilişkilendirilen 2,2 milyar TL düşüldüğünde, satıcıları açıklanmayan yaklaşık 9 milyar TL'lik bir para çıkışı bulunduğunu, bu tutarın yaklaşık 7,3 milyar TL'sinin Hayrettin ve Evrim Koç ile oğulları Umut ve Efe Koç'un hesaplarına aktarıldığı iddiasının araştırılmasını istedi.

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165 milyon dolarlık kripto transferi

Önergede, Koç ailesiyle bağlantılı olduğu öne sürülen kripto varlık işlemlerine ilişkin bir e-posta ihbarı da gündeme getirildi. Şık'ın aktardığına göre ihbarda, Hayrettin Koç ve şirket ortağı olduğu belirtilen oğlu Efe Koç ile bağlantılı olarak borçlanma fonu yöntemiyle yaklaşık 110 milyon avroluk para hareketi gerçekleştirildiği öne sürüldü.

İhbarda ayrıca Koç ailesiyle bağlantılı hesaplardan kripto varlık soğuk cüzdanlarına yaklaşık 165 milyon dolar aktarılmış olabileceği iddia edildi. Şık, ihbar e-postalarının bazı gazetecilere, medya kuruluşlarına, İçişleri Bakanlığına ve İstanbul ile Ankara emniyet müdürlüklerinin ihbar adreslerine gönderildiğini belirtti.

E-postaların eklerinde, aile üyelerine ait olduğu ileri sürülen kripto varlıkları gösteren soğuk cüzdan görüntülerinin bulunduğunu aktardı.

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MASAK ve SPK'ye ilişkin sorular

Ahmet Şık, soru önergelerinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) söz konusu işlemleri inceleyip incelemediğini de gündeme getirdi.

Şık, bakanlıklardan şu konuların açıklığa kavuşturulmasını istedi:

-OZATA Denizcilik hisselerindeki alış, satış, virman ve para çekme işlemleri incelendi mi?

-Yaklaşık 9 milyar TL'lik para çıkışı iddiası doğru mu? Bu işlemlerde satıcılar kimlerdi?

-Hayrettin, Evrim, Umut ve Efe Koç ile bağlantılı banka, aracı kurum, yatırım ve kripto varlık hesapları hakkında MASAK incelemesi başlatıldı mı?

-TERA Portföy bünyesindeki TLY, THF ve TP2 kodlu fonlarda Umut Koç adına yapıldığı öne sürülen işlemler araştırıldı mı?

-Mali analiz raporlarının hazırlanmasını veya adli makamlara iletilmesini geciktiren herhangi bir idari müdahale oldu mu?

-Yurt dışındaki banka ve kripto varlık hesapları ile üçüncü kişiler üzerinden gerçekleştirildiği ileri sürülen para hareketleri incelendi mi?

Şık ayrıca Efe Koç'un Deniz Eko Enerji ve Geri Dönüşüm A.Ş.'nin yüzde 27,7 hissesine ortak olmasını sağlayan sermayenin kaynağının araştırılmasını talep etti.

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Mali raporlara müdahale iddiasını da sordu

Şık, MASAK raporlarının hazırlanmasını veya adli mercilere gönderilmesini geciktiren idari bir müdahale olup olmadığını sordu. Mali analiz raporlarının ya da para trafiğine ilişkin kayıtların soruşturma dosyalarına eksik sunulması yönünde bir işlem yapılıp yapılmadığının da açıklanmasını istedi.

Ne olmuştu?

Türkiye'de bazı yatırım fonları üzerinden piyasa manipülasyonu, usulsüz hisse işlemleri ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddiaları üzerine başlatılan soruşturma, finans sektörü temsilcileri ve çeşitli kamu görevlilerine yönelik adli işlemlerle genişledi.

Sermaye Piyasası Kurulu, soruşturma ve denetimler kapsamında yedi portföy yönetim şirketiyle bağlantılı 131 fonu tasfiye sürecine aldı.

Yatırımcıların alacaklarının karşılanması amacıyla Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Olağanüstü tasfiye kapsamındaki ilk ara ödemeler 30 Ekim'de başladı.

13 Kasım'da açıklanan verilere göre, 119 fonda 444 bin 893 yatırımcıya yaklaşık 161 milyar TL ayni ve nakdi ödeme yapıldı. Bunlardan 333 bin 493'ünün net yatırım tutarının tamamını aldığı bildirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 9 Kasım'da TBMM'de paylaştığı verilere göre soruşturma kapsamında 464 şüpheli bulunuyordu. Bunlardan 120'si tutuklu, 262'si adli kontrol altındaydı. Hakkında yakalama kararı bulunan 40 şüpheli olduğu açıklanmıştı.

Sonraki tutuklamalarla birlikte tutuklu sayısının 123'e yükseldi.

(FY)

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