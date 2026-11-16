Ahmet Şık'tan fon önergesi: Koç ailesine 7,3 milyar TL aktarıldığı iddiası

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, yatırım fonlarına ilişkin yürütülen soruşturmada Hayrettin Koç ve ailesi hakkında gündeme gelen para transferi iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Siyaset, bürokrasi ve finans dünyası: Fon soruşturmasında tutuklu isimler kimdir?

Şık, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergelerinde, OZATA Denizcilik hisseleri ve TERA Portföy fonları üzerinden yaklaşık 7,3 milyar TL'nin Hayrettin Koç, Evrim Koç ve oğulları Umut ile Efe Koç'un hesaplarına aktarıldığı iddiasının araştırılıp araştırılmadığını sordu.

Şık ayrıca Koç ailesiyle bağlantılı olduğu öne sürülen hesaplardan kripto varlık soğuk cüzdanlarına yaklaşık 165 milyon dolar aktarıldığı yönündeki ihbarın incelenmesini istedi.

Aşağıdaki paylaşımda fon soygununun ortalığa saçıldığı ilk günden bu yana ismi anılan Hayrettin Koç’un kim olduğunu, oğlu Efe Koç’un 18 yaşına girmesinin hemen ardından Deniz Eko Enerji ve Geri Dönüşüm A.Ş. isimli şirketin yüzde 27,7 hissesine ortak olmasını sağlayan 500 milyon TL’nin kaynağını sormuştuk. 23 Eylül 2026’da Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Adalet Bakanlığına, aralarında Hayrettin Koç’un da bulunduğu 3 kişinin fon soygununda isimlerinin geçip geçmediğini, yüksek meblağlı işlemler yapıp yapmadıklarını sorsak da yanıt alamadık. Hayrettin Koç ise hakkındaki iddialar üzerine avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada soruşturmaya konu fonlarda hiçbir işlemi olmadığını, borsa veya kripto hesabı dahi bulunmadığından bahisle iddia edildiği gibi herhangi bir haksız kazanç elde etmesinin mümkün olmadığını öne sürmüştü. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Adalet Bakanı Akın Gürlek’e cevaplanması istemiyle yine çeşitli sorular yönelttiğimiz önergemizi teslim ettik. Bakanlık koltuğuna oturtulduğu günden bu yana kendisine yöneltilen bin 500’den fazla soru önergesine yanıt vermeyen Akın Gürlek, Yeni Parti lideri Özgür Özel’in “çantacısı” dediği Hayrettin Koç ve ailesiyle ilgili çeşitli iddialar içeren bu sorulara da kuvvetle muhtemel yanıt vermeyecek. Onun yerine soru yöneltene başında bulunduğu yargı mekanizması üzerinden yüksek meblağlı tazminat davaları açmayı, vekil dokunulmazlığı nedeniyle muhattabına bir şey yapamayınca ailelerini, dostlarını/arkadaşlarını hedef alan mafya yönetemlerini seçtiğini deneyimleyerek öğrendik. Şimdi gelelim bugün verdiğimiz soru önergesine… Bilindiği üzere AKP Genel Başkan Yardımcısı olan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya, OZATA Denizcilik hisselerine ait ödemelerini 16 Eylül'de borsaya uğramadan virmanla Tera Yatırım'a devretmek suçlamasıyla tutuklandı. Basına göre çiftin satış gelirinden elde ettiği haksız kazanç yaklaşık 2,2 milyar TL’ydi. Ancak KAP ve MKK kayıtlarına göre Tera'nın herkese açık hisse fonu THF, yalnızca Eylül ayında OZATA Denizcilik’ten yaklaşık 11 milyar TL’lik ödeme aldı. Fonun Eylül'de aldığı OZATA Denizcilik hisselerinden Sayan Kaya çiftine verilen 2,2 milyar TL’yi düştüğümüzde satıcısı açıklanmayan yaklaşık 9 milyar TL’lik bir para çıkışı gerçekleşmişti. Soru önergesi OZATA Denizcilik hisselerinde gerçekleştirilen işlemler öncesinde satıcısı açıklanmayan yaklaşık 9 milyar TL tutarındaki çıkışın yaklaşık 7,3 milyar TL’sinin söz konusu hisse ve fon işlemleri üzerinden Hayrettin ve Evrim Koç ile oğulları Umut ve Efe Koç’un hesaplarına aktarıldığı iddialarını içeriyor. Yine bir e-posta ihbarıyla dile getirilen iddialar arasında Hayrettin Koç ve şirket ortağı olduğu belirtilen oğlu Efe Koç ile bağlantılı olarak, borçlanma fonu yöntemiyle yaklaşık 110 milyon avro tutarında bir para hareketinin gerçekleştirildiği ve bu tutarın da kripto varlık soğuk cüzdanlarına aktarıldığı da belirtiliyor. İhbarı yapan kişi, Koç ailesiyle bağlantılı hesaplardan soğuk cüzdanlara yaklaşık 165 milyon ABD doları tutarında para aktarılmış olabileceğini belirtmekte ve bu transferlerin kaynağının, alıcılarının ve nihai kullanım yerlerinin araştırılmasını dile getirmektedir. Bazı gazeteciler, medya organlarının yanı sıra İçişleri Bakanlığı ile İstanbul ve Ankara Emniyet Müdürlüğünün e-posta ihbar hatlarına da gönderilen söz konusu ihbar e-postası eklerinde Koç ailesin üyelerine ait olduğu öne sürülen kripto para varlıklarını gösteren soğuk cüzdan görüntüleri de yer aldı. Önergemizde belirttiğimiz sorularımız şöyle: 1-) OZATA Denizcilik hisselerinde, ihbarda adı geçen kişilerle bağlantılı hesaplar üzerinden son dönemde gerçekleştirilen alış, satış, virman ve para çekme işlemleri Bakanlığınız veya ilgili kamu kurumları tarafından incelemeye alınmış mıdır? 2-) OZATA Denizcilik hisselerinde işlem gerçekleştiren kişi ve kurumların kimlikleri, hesap hareketleri ve birbirleriyle olan mali bağlantıları incelenmiş midir? 3-) Bu işlemler kapsamında yaklaşık 9 milyar TL tutarında para çıkışı gerçekleştiği iddiası doğru mudur? Satıcısı açıklanmayan yaklaşık 9 milyar TL’lik payları kim sattı? Satıcılar arasında başka siyasetçi, bürokrat ya da yakınları var mı? Ne kadarı borsada ne kadarı virmanla aktarıldı? 4-) Söz konusu hisselerde gerçekleştirilen işlemlerin piyasa dolandırıcılığı, manipülatif işlem, içeriden öğrenenlerin ticareti veya diğer sermaye piyasası suçları kapsamında değerlendirilmesini gerektiren bulgular mevcut mudur? 5-) Hayrettin Koç, Evrim Koç, Umut Koç ve Efe Koç ile bağlantılı banka, aracı kurum, yatırım hesabı ve kripto varlık platformu hesapları hakkında MASAK tarafından herhangi bir analiz veya inceleme başlatılmış mıdır? 6-) İhbar kapsamında yaklaşık 7,3 milyar TL tutarında haksız kazanç veya para transferi gerçekleştirildiği iddiası araştırılmış mıdır? Araştırılmışsa tespit edilen tutar nedir? 7-) Koç ailesiyle bağlantılı hesaplardan kripto varlık soğuk cüzdanlarına yaklaşık 165 milyon ABD doları tutarında transfer gerçekleştirildiği iddiası incelenmiş midir? Bu transferlerin kaynağı, tarihleri, alıcı cüzdanları ve nihai transfer noktaları tespit edilmiş midir? 8-) TERA Portföy bünyesindeki TLY, THF ve TP2 kodlu fonlarda Umut Koç adına gerçekleştirildiği bildirilen işlemler, fon giriş-çıkışları, bakiye değişimleri ve kazanç tutarları SPK ve MASAK tarafından incelenmiş midir? 9-) Söz konusu fonlarda yatırımcı bazında işlem hacimleri ve kazanç dağılımları incelendiğinde olağan dışı işlem, koordineli hareket veya diğer yatırımcıların zararına sonuç doğurabilecek işlemler tespit edilmiş midir? 10-) TERA Portföy fonlarının yatırımcı ve portföy dağılım bilgilerinin kamuoyuna açıklanması veya ilgili denetim mercilerince incelenmesi konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmakta mıdır? Fon yatırımcılarının kimlik ve işlem bilgilerinin yetkili denetim mercilerine eksiksiz sunulması sağlanmakta mıdır? 11-) Deniz Eko ve Geri Dönüşüm A.Ş. üzerinden yaklaşık 110 milyon avro tutarında borçlanma fonu işlemi gerçekleştirildiği ve bu paranın kripto varlık soğuk cüzdanlarına aktarıldığı iddiası araştırılmış mıdır? Söz konusu finansmanın kaynağı, borçlanmanın tarafları ve paranın nihai alıcıları belirlenmiş midir? 12-) İhbar kapsamında adı geçen kişilerin yalnızca OZATA Denizcilik hissesi ve TERA fonları değil, Borsa İstanbul'da işlem gören diğer şirketlerin hisseleri, yatırım fonları ve banka hesapları üzerinden gerçekleştirdikleri işlemler de incelemeye alınmış mıdır? 13-) MASAK tarafından bu kişiler hakkında hazırlanmış veya hazırlanması talep edilmiş mali analiz raporu, şüpheli işlem bildirimi ya da para trafiği raporu bulunmakta mıdır? Varsa raporların tarihleri ve ilgili kurumlara iletilme durumları nedir? 14-) Söz konusu incelemelerde MASAK tarafından oluşturulan ham veriler, hesap hareketleri ve para transferi kayıtlarının bağımsız bilirkişi incelemesine sunulması sağlanmış mıdır? 15-) MASAK raporlarının hazırlanmasını, tamamlanmasını veya ilgili adli mercilere iletilmesini geciktiren ya da engelleyen herhangi bir idari müdahale veya girişim tespit edilmiş midir? 16-) İlgili kişiler hakkında hazırlanmış mali analiz raporlarının, para trafiği kayıtlarının veya denetim sonuçlarının gizlenmesi, eksik sunulması ya da yalnızca belirli bölümlerinin soruşturma dosyasına alınması yönünde herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 17-) Adli ve idari incelemelerde MASAK'tan talep edilen raporların tarih aralıklarının daraltılması veya şüpheli işlemler dışındaki dönemlerin inceleme dışında bırakılması yönünde herhangi bir talep ya da uygulama bulunmakta mıdır? 18-) Şüpheli para transferlerinin iade edilmesi veya taraflar arasında gerçekleştirilecek özel mutabakatlarla dosyaların kapatılması suretiyle olası mali suçların soruşturulmasının engellenmesi ihtimaline karşı hangi tedbirler alınmaktadır? 19-) Hayrettin Koç ve ailesinin yurt dışı seyahatleri, yurt dışındaki banka ve kripto varlık hesapları ile olası mal varlığı transferleri, yürütülecek soruşturmalar kapsamında incelenmekte midir? 20-) Söz konusu para hareketlerinin başka kişi veya şirketler aracılığıyla gerçekleştirildiği, üçüncü kişilerin hesaplarının aracı olarak kullanıldığı veya organize bir mali yapı bulunduğu yönünde herhangi bir bulguya ulaşılmış mıdır? 21-) İhbar eklerinde bulunduğu belirtilen soğuk cüzdan görüntüleri, işlem kayıtları ve diğer belgeler ilgili kamu kurumlarına ulaştırılmış mıdır? Bu belgeler üzerinden teknik inceleme yapılmış mıdır? 22-) İhbar konusu iddiaların araştırılması kapsamında SPK, MASAK, Borsa İstanbul, ilgili aracı kurumlar ve Cumhuriyet başsavcılıkları arasında koordineli bir inceleme yürütülmekte midir? 23-) İnceleme sonucunda kamu zararına, yatırımcı mağduriyetine veya sermaye piyasalarının güvenilirliğine zarar veren işlemler tespit edilmesi hâlinde sorumlular hakkında gerekli idari ve adli işlemler başlatılacak mıdır? 24-) İhbar kapsamında belirtilen kişilerin banka, aracı kurum, şirket ve kripto varlık hesaplarına ilişkin kayıtların silinmesi, değiştirilmesi veya kaybolmasının önlenmesi amacıyla delillerin muhafazası ve gerektiğinde mal varlığının korunmasına yönelik tedbirler alınmış mıdır? 25-) Söz konusu iddialar hakkında bugüne kadar herhangi bir idari soruşturma, denetim, suç duyurusu veya adli soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa soruşturmaların mevcut aşaması nedir? 26-) Koç ailesinin ve özellikle Efe ve Umut Koç’un genç yaşta edindikleri bu büyük servetin kaynağı araştırılmakta mıdır? Efe Koç’un Deniz Eko ve Geri Dönüşüm A.Ş.’deki sermayesinin kaynağı nedir? — AHMET ŞIK (@ahmetsahmets) November 16, 2026

"Önceki önergelerimiz yanıtlanmadı"

Ahmet Şık, bugün (16 Kasım) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fon soruşturmasında adı geçen Hayrettin Koç ve ailesine ilişkin yeni soru önergelerini ilgili bakanlıklara sunduğunu duyurdu.

Şık, 23 Eylül'de de Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığına soru önergeleri verdiklerini, Hayrettin Koç'un da aralarında bulunduğu üç kişinin soruşturmada adlarının geçip geçmediğini ve yüksek tutarlı mali işlemler gerçekleştirip gerçekleştirmediklerini sorduklarını belirtti.

Hayrettin Koç ise daha önce avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada hakkındaki iddiaları reddetmişti. Koç, soruşturmaya konu fonlarda herhangi bir işlem yapmadığını, borsa veya kripto varlık hesabının bulunmadığını ve haksız kazanç elde etmesinin söz konusu olmadığını savunmuştu.

9 milyar TL'lik para çıkışı iddiası

Şık önergesinde, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile bağlantılı olduğu hisse işlemlerine de yer verildi. Şık, Sayan Kaya'nın OZATA Denizcilik hisselerine ilişkin ödemeleri 16 Eylül'de borsa dışı virman yöntemiyle TERA Yatırım'a devretmekle suçlandığını ve bu kapsamda tutuklandığını belirtti.

Şık, ayrıca TERA Portföy'ün THF kodlu hisse senedi fonuna yalnızca eylül ayında OZATA Denizcilik işlemleri üzerinden yaklaşık 11 milyar TL aktarıldığını belirtti.

Ahmet Şık, önergesinde Sayan Kaya çiftiyle ilişkilendirilen 2,2 milyar TL düşüldüğünde, satıcıları açıklanmayan yaklaşık 9 milyar TL'lik bir para çıkışı bulunduğunu, bu tutarın yaklaşık 7,3 milyar TL'sinin Hayrettin ve Evrim Koç ile oğulları Umut ve Efe Koç'un hesaplarına aktarıldığı iddiasının araştırılmasını istedi.

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165 milyon dolarlık kripto transferi

Önergede, Koç ailesiyle bağlantılı olduğu öne sürülen kripto varlık işlemlerine ilişkin bir e-posta ihbarı da gündeme getirildi. Şık'ın aktardığına göre ihbarda, Hayrettin Koç ve şirket ortağı olduğu belirtilen oğlu Efe Koç ile bağlantılı olarak borçlanma fonu yöntemiyle yaklaşık 110 milyon avroluk para hareketi gerçekleştirildiği öne sürüldü.

İhbarda ayrıca Koç ailesiyle bağlantılı hesaplardan kripto varlık soğuk cüzdanlarına yaklaşık 165 milyon dolar aktarılmış olabileceği iddia edildi. Şık, ihbar e-postalarının bazı gazetecilere, medya kuruluşlarına, İçişleri Bakanlığına ve İstanbul ile Ankara emniyet müdürlüklerinin ihbar adreslerine gönderildiğini belirtti.

E-postaların eklerinde, aile üyelerine ait olduğu ileri sürülen kripto varlıkları gösteren soğuk cüzdan görüntülerinin bulunduğunu aktardı.

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MASAK ve SPK'ye ilişkin sorular

Ahmet Şık, soru önergelerinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) söz konusu işlemleri inceleyip incelemediğini de gündeme getirdi.

Şık, bakanlıklardan şu konuların açıklığa kavuşturulmasını istedi:

-OZATA Denizcilik hisselerindeki alış, satış, virman ve para çekme işlemleri incelendi mi?

-Yaklaşık 9 milyar TL'lik para çıkışı iddiası doğru mu? Bu işlemlerde satıcılar kimlerdi?

-Hayrettin, Evrim, Umut ve Efe Koç ile bağlantılı banka, aracı kurum, yatırım ve kripto varlık hesapları hakkında MASAK incelemesi başlatıldı mı?

-TERA Portföy bünyesindeki TLY, THF ve TP2 kodlu fonlarda Umut Koç adına yapıldığı öne sürülen işlemler araştırıldı mı?

-Mali analiz raporlarının hazırlanmasını veya adli makamlara iletilmesini geciktiren herhangi bir idari müdahale oldu mu?

-Yurt dışındaki banka ve kripto varlık hesapları ile üçüncü kişiler üzerinden gerçekleştirildiği ileri sürülen para hareketleri incelendi mi?

Şık ayrıca Efe Koç'un Deniz Eko Enerji ve Geri Dönüşüm A.Ş.'nin yüzde 27,7 hissesine ortak olmasını sağlayan sermayenin kaynağının araştırılmasını talep etti.

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Mali raporlara müdahale iddiasını da sordu

Şık, MASAK raporlarının hazırlanmasını veya adli mercilere gönderilmesini geciktiren idari bir müdahale olup olmadığını sordu. Mali analiz raporlarının ya da para trafiğine ilişkin kayıtların soruşturma dosyalarına eksik sunulması yönünde bir işlem yapılıp yapılmadığının da açıklanmasını istedi.

Ne olmuştu? Türkiye'de bazı yatırım fonları üzerinden piyasa manipülasyonu, usulsüz hisse işlemleri ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddiaları üzerine başlatılan soruşturma, finans sektörü temsilcileri ve çeşitli kamu görevlilerine yönelik adli işlemlerle genişledi. Sermaye Piyasası Kurulu, soruşturma ve denetimler kapsamında yedi portföy yönetim şirketiyle bağlantılı 131 fonu tasfiye sürecine aldı. Yatırımcıların alacaklarının karşılanması amacıyla Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Olağanüstü tasfiye kapsamındaki ilk ara ödemeler 30 Ekim'de başladı. 13 Kasım'da açıklanan verilere göre, 119 fonda 444 bin 893 yatırımcıya yaklaşık 161 milyar TL ayni ve nakdi ödeme yapıldı. Bunlardan 333 bin 493'ünün net yatırım tutarının tamamını aldığı bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 9 Kasım'da TBMM'de paylaştığı verilere göre soruşturma kapsamında 464 şüpheli bulunuyordu. Bunlardan 120'si tutuklu, 262'si adli kontrol altındaydı. Hakkında yakalama kararı bulunan 40 şüpheli olduğu açıklanmıştı. Sonraki tutuklamalarla birlikte tutuklu sayısının 123'e yükseldi.

(FY)