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YT: Yayın Tarihi: 10.10.2026 14:32 10 Ekim 2026 14:32
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.10.2026 15:50 10 Ekim 2026 15:50
Okuma Okuma:  1 dakika

Ahmet Şık taburcu edildi: “Peşine düşülecek çok fazla hırsız ve suçlu var”

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ahmet Şık taburcu edildi: “Peşine düşülecek çok fazla hırsız ve suçlu var”
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Kalp rahatsızlığı nedeniyle damarlarına stent takılan Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, dün akşam hastaneden taburcu edildi.

Bypass ameliyatı olacağını belirten Şık, “Kaldığımız yerden devam edeceğimizi umuyorum. Daha yapacak çok iş, peşine düşülecek çok fazla hırsız ve suçlu var” dedi.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Kendisine ulaşarak geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eden Şık, dün akşam hastaneden taburcu olduğunu ve şimdilik her şeyin yolunda gittiğini söyledi.

Bypass ameliyatının ardından çalışmalarına kaldığı yerden devam etmeyi umduğunu belirten Şık, X'te şöyle dedi:

“Herkese merhaba. Çok fazla arayan, soran ve mesaj gönderen olmuş. Herkese tek tek yanıt vermek yerine tembellik edip buradan toplu teşekkür etmek istedim. Öncelikle arayan, soran, mesaj gönderen ve merak eden tanıdık tanımadık herkese teşekkür ederim.

Dün akşam hastaneden taburcu oldum. Şimdilik her şey yolunda. By-pass ameliyatı sonrasında da kaldığımız yerden devam edeceğimizi umuyorum. Daha yapacak çok iş, peşine düşülecek çok fazla hırsız ve suçlu var.”

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Ahmet Şık Fon krizi TİP
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