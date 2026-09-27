Ahmet Şık: Sayan ailesi 163 milyon TL’yi nereden buldu, hacca Yağız’ın jetiyle mi gitti?

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin konuştu.

Şık, YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre’nin Kaya çiftinin Özata Denizcilik hisselerinde yüksek tutarlı işlemler yaptığı yönündeki iddialarına işaret ederek, “Sayan ailesinin sadece yatırım amacıyla toplamda 163 milyon TL kullanacak kadar büyük bir serveti nereden ve nasıl bulduğu esas sorudur” dedi.

Emre, Sayan Kaya’nın nisanda Özata Denizcilik hisselerine yaklaşık 63 milyon 359 bin TL yatırdığını ve eylülde yapılan satışların ardından hesabından toplam 1 milyar 344 milyon TL çekildiğini ileri sürmüştü. Emre, İlyas Kaya’nın da yaklaşık 99 milyon 687 bin TL yatırdığını, satışların ardından 826 milyon TL çektiğini iddia etmişti.

Erdin Özel’i sordu

Şık şunları söyledi:

"SPK verilerine göre fon soygununda 455 bin 758 yatırımcı mağdur oldu. Çeşitli iddiaların dile getirildiği süreçte başlatılan, Tera ve Pusula Portföy Yönetim Şirketlerini merkezine alan soruşturmada aralarında şirket yöneticilerinin de yer aldığı 50’den fazla kişi tutuklandı.

Bu tutuklama furyasında yaşanan en dikkat çekici tuhaflık ise Tera Portföy’ün Yönetim Kurulu Başkanı ve Tera Yatırım Teknoloji Holding’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Erdin Özel’in yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrolle serbest kalmasıydı.

Erdin Özel hakkında AA'nın 20 Şubat 2012'deki haberinde AKP Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı olarak adının geçmesi Nihat Zeybekçi tarafından doğrulanmadı. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı olmasına rağmen tutuklanmamasının AKP ile ilişkilerinden kaynaklı olarak yorumlandı.

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın borsada nisan ayında Özata Denizcilik'ten aldığı 63 milyon TL'lik hisseyi fon skandalı patlak vermeden kısa süre önce 1,3 milyar TL'ye sattığını açıkladı.

Sayan'ın eşi İlyas Kaya için de benzer bir iddiayı dile getiren Emre, ‘16 Eylül olmadan, eylül ayı içinde birileri kulağına fısıldamış gibi peş peşe bunları çekmişler. 4-5 ayrı işlemde, 4'ü Türkiye uzantılı hesap numarası. Biri ise Türkiye dışı uzantılı hesaplar’ dedi.

SPK, Özata Denizcilik pay piyasasındaki işlemlere dair incelemesinde, aralarında Tera Yatırım Holding YKB Emre Tezmen’in de bulunduğu 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuş aralarında Tera Yatırım ve Tera Portföy’ün de bulunduğu 13 kişi/kuruma 2 yıl işlem yasağı da getirmişti.

Fon vurgununun siyasi ayağının ortaya çıkarılmasının tartışıldığı bir dönemde AKP’li eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin yurttaşları soyanlar arasında olduğu iddiaları gerçekten önemli.

Şamil Tayyar başta olmak üzere bazı AKP’li isimlerin iddialarla ilgili açıklama bekledikleri ve doğru olması halinde Fatma Betül Sayan Kaya'ya istifa çağrıları yapması ise en güçlü zamk olan suç ile birbirine bağlı bir yapı için hayatın olağan akışına aykırı bir durum.

Hâl böyle olunca AKP ve hadi biraz daha özelleştirerek dile getirelim Adalet Bakanlığı bürokrasisinden sızdırılan bu bilgi ve devamında ortaya çıkacak belgelerle ‘Kimler kimlere ne mesaj veriyor?’ sorusu önem kazanıyor.

‘Ben yanarsam, herkesi yakarım’ mesajını bir aracı vasıtasıyla ileten sahibinin kim olduğuna dair elbette bilgi ve duyumlarımız var ama iktidar yanlısı olmayan medyanın da korkudan ismini geçirememesi nedeniyle şimdilik telaffuz etmeyelim.

Erdin Özel ve borsa vurguncusu olduğu iddia edilen ve olayın ortaya çıkmasından sonra AKP’deki büyüklerine ‘ağlayarak parayı iade etmeyi’ öneren Fatma Betül Sayan Kaya ile ilişkisini de kapsayarak bazı sorular yöneltelim:

1-) Erdin Özel, Özata Denizcilik şirketi hisselerinde ve başka bazı fon alım satım işlemlerinde Fatma Betül Kaya'ya danışmanlık yapmış mıdır?

2-) Erdin Özel benzer bir biçimde başka hangi bakanlar, milletvekilleri ve bürokratlara hangi fonlara yatırım yapmaları yönünde tavsiyede bulunmuştur?

3-) Özel'in tutuklanmamasının nedeni bu tür ilişkilerde bulunmuş olması mıdır?

4-) Emre Tezmen, 2026 Haziran/Temmuz ayı içerisinde Erdin Özel’in şirketten 14 milyar TL’yi usulsüz aldığı/zimmetine geçirdiği iddiasıyla Çağlayan Adliyesine suç duyurusunda bulunmuş mudur? Herhangi bir adli işlem gerçekleştirilmiştir? Yoksa bu suç duyurusu yok mu edilmiştir?

5-) Söz konusu suç duyurusundan yol çıkarak iddiaların sermaye piyasası faaliyetleriyle bağlantısı dikkate alındığında, SPK’ye ve Tera Portföy fonlarına ilişkin neden herhangi bir araştırma veya bilgi talep yazısı gönderilmemiştir?

6-) Fonlarda yaşanan çöküşten yaklaşık bir hafta önce, Tera adına yapıldığı belirtilen suç duyurusu üzerine Bakırköy Adliyesi tarafından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı soruşturma açılıp gözaltı işlemi uygulanmasının nedeni nedir?

7-) Erdin Özel’in yakın ilişkide olduğu iddian edilen Hayrettin Koç ve Osman Dündar Çiftçi Tera TLY fonunun yanı sıra Tera ile bağlantılı olduğu öne sürülen Peker GYO (PEKGY) ve benzeri hisselerden ne kadar kazanç elde etmiştir?

8-) Bu kişilerin söz konusu hisselere giriş ve çıkış tarihleri ile alış ve satış fiyatları nelerdir? Bu işlemler bir bakan adına mı yapılmaktadır ya da bakanın bu alım satımlarla ilgisi ve bu kişilerle ilişkisi var mıdır?

9-) H.Koç, başta Pusula ve Tera olmak üzere çeşitli PYŞ'de milyon doları aşkın işlemler yapmış mıdır? Söz konusu fonlar temerrüde düşmeden kısa süre önce yüksek meblağlı bu işlemlerle fondan çıkış yapmış mıdır?

10-) Hayrettin Koç’un Tera’dan doğrudan havale yoluyla hesabına para aldığı doğru mudur?

11-) Akın Gürlek, tutuklu şüphelilerden E.Tezmen ve M.Yarız ile tutuksuz E. Özel ile Adalet Bakan Yardımcılığı döneminden bugüne kadar 2024, 2025, 2026'da İstanbul’daki belirli otellerde kaç kez görüşmüştür? Görüşmelerin tarihleri, yerleri, amaçları ve içerikleri nelerdir?

12-) Tera fonları ve bunlarla bağlantılı olduğu ileri sürülen hisseler hakkında kontrol ve denetleme mekanizmasının işlemesini ve yaptırım uygulanmasını engelleyen veya etkileyen herhangi bir kişi, ilişki ağı ya da kurumsal yapı bulunmakta mıdır?"

Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı

Şık daha “Sayan ailesinin sadece yatırım amacıyla toplamda 163 milyon TL kullanacak kadar büyük bir serveti nereden ve nasıl bulduğu esas sorudur.” sorusunu yöneltti.

“Sayan’lar fon soygunu soruşturmasına dahil edilecek mi? HTS ve mesajlaşma kayıtları incelenecek mi? Banka hesapları araştırılacak ve dondurulacak mı? Borsada içeriden gelen bilgiyle suçtan elde edilmiş bu gelire el konulacak mı? Sayan’ların borsada başka yatırımları var mı?” diye de ekledi

Sayan Kaya’nın hac yolculuğuna ilişkin jet iddiası

Şık ayrıca Fatma Betül Sayan Kaya’nın hac yolculuğunu, soruşturma kapsamında tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait özel jetle yaptığını ileri sürdü.

Şık, Sayan Kaya’nın 2025’teki hac ziyaretinin ardından paylaştığı “Haccımız mebrur olsun” mesajına atıfla, “Kuyruk numarası TC-YRZ olan özel jetle gidildiyse o hac ibadeti mebrur olur mu?” diye sordu.

Fon soruşturması kapsamında Muhammed Yarız’a ait olduğu belirtilen TC-YRZ kuyruk numaralı Bombardier BD-700-1A11 tipi özel jete 24 Eylül’de el konulmuştu.

Sayan Kaya görevlerinden affını istedi

Sayan Kaya, kendisi ve eşinin borsa işlemlerine ilişkin iddiaların gündeme gelmesinin ardından AKP’de yürüttüğü görevlerden affını Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan istediğini açıkladı.

Ancak iddialar üzerine bir şey söylemedi.

Fon krizinde adı geçen AKP Genel Başkan Yardımcısı görevinden affını istedi

(HA)