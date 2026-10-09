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YT: Yayın Tarihi: 09.10.2026 18:06 9 Ekim 2026 18:06
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.10.2026 18:17 9 Ekim 2026 18:17
Okuma Okuma:  1 dakika

Ahmet Şık'ın sağlık durumu iyi

Türkiye İşçi Partisi tarafından yapılan açıklamada Ahmet Şık sağlık durumunun iyi olduğu ve en kısa sürede taburcu olmasının beklendiği bilgisi verildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ahmet Şık'ın sağlık durumu iyi
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İstanbul Milletvekili Ahmet Şık rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı, damar tıkanıklığı tespit edilen Şık'a bypass operasyonu yapılacağı bilgisi verildi.

Türkiye İşçi Partisi tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında konu ile ilgili "İstanbul Milletvekilimiz Ahmet Şık'ın dün akşam rahatsızlanarak hastaneye başvurmasının ardından yapılan testler sonucunda kalp damar tıkanıklığı saptanmıştır. Uzmanların değerlendirmelerine göre önümüzdeki günlerde bypass ameliyatı olma ihtimali olan Şık'ın tıbbi durumu iyi olup kısa süre içerisinde taburcu olması beklenmektedir. Geçmiş olsun dileklerini ileten tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklaması yapıldı.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
Ahmet Şık
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