Ahmet Şık'ın sağlık durumu iyi

İstanbul Milletvekili Ahmet Şık rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı, damar tıkanıklığı tespit edilen Şık'a bypass operasyonu yapılacağı bilgisi verildi.

Türkiye İşçi Partisi tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında konu ile ilgili "İstanbul Milletvekilimiz Ahmet Şık'ın dün akşam rahatsızlanarak hastaneye başvurmasının ardından yapılan testler sonucunda kalp damar tıkanıklığı saptanmıştır. Uzmanların değerlendirmelerine göre önümüzdeki günlerde bypass ameliyatı olma ihtimali olan Şık'ın tıbbi durumu iyi olup kısa süre içerisinde taburcu olması beklenmektedir. Geçmiş olsun dileklerini ileten tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklaması yapıldı.

(Mİ)