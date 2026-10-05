Ahmet Saymadi tutuklandı

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Parti Meclisi (PM) üyesi Ahmet Saymadi, sosyal medyada hedef gösterilmesinin ardından Cumartesi gece saatlerinde sahibi olduğu İstanbul Beyoğlu'ndaki Kadim Meyhane’de Narkotik Şube polisleri tarafından yapılan aramanın ardından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Saymadi, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan Saymadi, savunmasının ardından tutuklandı.

Ahmet Saymadi hakkında tahliye kararı verildi

SYKP'den açıklama

SYKP yaptığı açıklamada, Saymadi'nin gömzaltına alınmasına tepki gösterdi. Açıklamada şunlara yer verildi:

"Parti Meclisi üyemiz, önceki dönemde DEM Parti Parti Meclisi üyeliği de yapmış olan siyasetçi ve yazar Ahmet Saymadi, işyerinde Narkotik Şube polisleri tarafından gerçekleştirilen aramanın ardından gözaltına alındı. İşyerinde yapılan ayrıntılı aramada herhangi bir uyuşturucu maddeye ya da başka bir suç unsuruna rastlanmadı. Buna rağmen yoldaşımızın gözaltına alınması, kendisine yönelik kriminalizasyon girişimlerinin devamı niteliğindedir. Biz bu yöntemi tanıyoruz! Ahmet Saymadi daha önce de HDK’ye yönelik siyasi operasyon kapsamında gözaltına alınmış ve aylarca tutuklu kalmıştır. Yoldaşımızın karşısına suçlama olarak çıkarılanlar; yürüttüğü açık siyasi faaliyetler, katıldığı toplantılar, mitingler, basın açıklamaları, forumlar ve toplumsal mücadele içerisinde aldığı tutumlardı. Bugün ise bambaşka bir gerekçe üzerinden yeniden gözaltına alınmaktadır. Dün HDK faaliyetleri, bugün başka bir kriminalizasyon girişimi… Son günlerde işyerinin iktidar yanlısı sosyal medya hesaplarınca hedef gösterilerek TİP Milletvekili Ahmet Şık ile ilişkilendirilmeye çalışılması ve hemen ardından Narkotik Şube tarafından arama yapılması da bu tablodan bağımsız düşünülemez. Aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmaması, Ahmet Saymadi ve işyeri üzerinden Ahmet Şık’a uzanan bir itibarsızlaştırma ve kriminalizasyon girişimine ilişkin soru işaretlerini daha da büyütmektedir. Sosyalistleri, devrimcileri ve muhalifleri hedef göstererek; gözaltı, tutuklama ve kriminalizasyon politikalarıyla siyasal ve toplumsal mücadele alanını daraltamayacaksınız. Yoldaşımız Ahmet Saymadi suçsuzdur, derhal serbest bırakılsın."

“HDK” tutuklusu Ahmet Saymadi tahliye edilmedi

YOLDAŞIMIZ AHMET SAYMADİ DERHAL SERBEST BIRAKILSIN!



Parti Meclisi üyemiz, önceki dönemde DEM Parti Parti Meclisi üyeliği de yapmış olan siyasetçi ve yazar Ahmet Saymadi, işyerinde Narkotik Şube polisleri tarafından gerçekleştirilen aramanın ardından gözaltına alındı.



İşyerinde… pic.twitter.com/vRftOGC4T3 — SYKP (@SYKPgm1) October 5, 2026

"Aramada bir şey bulunamadı"

Saymadi tutuklandıktan sonra X hesabında açıklama yaptı:

"Fon vurgununa istinaden TİP milletvekili Ahmet Şık’ın Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında attığı tweetlerden sonra, 'Ankara Kuşu' adlı hesap Ahmet Şık ile olan yakınlığımıza istinaden hem beni hem de işletmecisi olduğum Kadim Meyhane’yi hedef göstermişti. Bunun üzerine, hakkımda iş yerimde uyuşturucu kullanımını kolaylaştırdığıma dair ihbarda bulunulmuş. Savcılık da bu ihbarı dikkate alarak 03 Ekim Cumartesi günü saat 23:00’te iş yerimin aranması talimatı vermiş. İş yerimdeki aramada herhangi bir şey bulunamadı, personelimizde ve hatta müşterilerimizde bile herhangi bir soruna rastlanmadı. Buna rağmen gözaltına alındım; kan, idrar ve saç örneği verdim. Bunlar da temiz çıkacaktır. Bugün ise hiç ilgim olmayan bir meseleyle (TCK m. 190) ilgili tutuklandım. Bizim uyuşturucuya karşı tavrımız nettir. Uyuşturucu çeteleri ile mücadele ederken hayatını kaybeden Hasan Ferit Gedik’i saygıyla anıyor, uyuşturucu ile mücade eden tüm devrimcileri selamlıyorum. Takdir halkımızındır. Özgür günlerde görüşmek üzere."

Fon vurgununa istinaden TİP milletvekili Ahmet Şık’ın Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında attığı tweetlerden sonra, “Ankara Kuşu” adlı hesap Ahmet Şık ile olan yakınlığımıza istinaden hem beni hem de işletmecisi olduğum Kadim Meyhane’yi hedef göstermişti. Bunun üzerine, hakkımda iş yerimde uyuşturucu kullanımını kolaylaştırdığıma dair ihbarda bulunulmuş. Savcılık da bu ihbarı dikkate alarak 03 Ekim Cumartesi günü saat 23:00’te iş yerimin aranması talimatı vermiş. İş yerimdeki aramada herhangi bir şey bulunamadı, personelimizde ve hatta müşterilerimizde bile herhangi bir soruna rastlanmadı. Buna rağmen gözaltına alındım; kan, idrar ve saç örneği verdim. Bunlar da temiz çıkacaktır. Bugün ise hiç ilgim olmayan bir meseleyle (TCK m. 190) ilgili tutuklandım. Bizim uyuşturucuya karşı tavrımız nettir. Uyuşturucu çeteleri ile mücadele ederken hayatını kaybeden Hasan Ferit Gedik’i saygıyla anıyor, uyuşturucu ile mücade eden tüm devrimcileri selamlıyorum. Takdir halkımızındır. Özgür günlerde görüşmek üzere. — Ahmet Saymadi (@ahmetsaymadi) October 5, 2026

(FY)