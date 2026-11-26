Ahmet Saymadi, 5 Ekim 2026’dan bu yana tutuklu. Hakkındaki suçlama, Türk Ceza Kanunu’nun 190. maddesinde düzenlenen “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma” suçu. Ancak aradan geçen zamana, yapılan aramalara ve toplanan delillere rağmen kamuoyunun önüne bu suçlamayı somutlaştıran tek bir olgu konulmuş değil.

Ortada delil olmadığı için bu soru orta yerde durmaya devam ediyor: O zaman Ahmet Saymadi neden hâlâ tutuklu?

3 Ekim gecesi, saat 23.00 sıralarında, Ahmet Saymadi’nin sahibi olduğu Kadim Meyhanesi polisler tarafından basıldı. Bir ihbar gerekçe gösterilerek gerçekleştirilen baskında işletmede bulunan 89 müşterinin kimlik kontrolleri ve üst aramaları yapıldı. İşletme kapsamlı biçimde arandı. Ancak yapılan aramalarda herhangi bir uyuşturucu maddeye veya suç unsuruna rastlanmadı.

Ne işletmede ne Ahmet Saymadi’nin üzerinde ne de çalışanlarında uyuşturucu madde bulunduğuna ilişkin bir bulgu ortaya konuldu. Müşteriler üzerinde yapılan kontrollerde de suçlamayı destekleyecek bir sonuç açıklanmadı.

Buna rağmen Ahmet Saymadi gözaltına alındı ve 5 Ekim’de tutuklandı.

Savcılık ifadesinde kendisine yöneltilen ilk soru uyuşturucu kullanıp kullanmadığıydı. Ahmet, hayatı boyunca uyuşturucu kullanmadığını, sigara dahi içmediğini söyledi. Ardından soruşturmanın odağı değişti. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık’ı tanıyıp tanımadığı, aralarında ticari bir ilişki bulunup bulunmadığı ve banka hesapları arasındaki bazı para hareketleri soruldu.

Ahmet, uzun yıllardır dostu olan Ahmet Şık’ın kredi kartıyla işletmesi için bazı alışverişler yaptığını, hesaplar arasındaki para transferlerinin de bu harcamaların karşılığı olduğunu anlattı. Bu açıklamaları destekleyen banka kayıtları avukatları tarafından dosyaya sunuldu.

Peki, bütün bunların uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma suçlamasıyla nasıl bir bağlantısı var? Ahmet Saymadi’nin kime, ne zaman, nerede ve hangi davranışıyla uyuşturucu kullanımını kolaylaştırdığına ilişkin somut delil nerede?

Bu soruların yanıtı hâlâ kamuoyuna açıklanmış değil.

Tutukluluk, fiilî cezaya dönüşüyor

Ceza yargılamasında tutuklama bir ceza değildir. Henüz suçluluğu kesinleşmemiş bir insanın özgürlüğünün sınırlandırılması ancak kanunun öngördüğü koşullarda ve zorunlu hâllerde başvurulabilecek istisnai bir tedbirdir.

Anayasa’nın 19. maddesi kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını güvence altına alır. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100. maddesi ise tutuklama için kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunmasını şart koşar.

Ahmet Saymadi dosyasında ise işletme aranmış, müşteriler kontrol edilmiş, gerekli incelemeler yapılmış ve soruşturmanın konusu olan olası deliller toplanmıştır. Avukatları, bu koşulları ve dosyadaki eksiklikleri göstererek iki kez tutukluluğun gözden geçirilmesi için başvuruda bulundu. Ancak bu başvurulardan sonuç alınamadı. Şimdi yeni bir dilekçe daha savcılığın önünde bekliyor.

Eğer deliller toplanmışsa, aramalar tamamlanmışsa ve karartılabilecek bir delil durumu kalmamışsa tutukluluğun devamını gerektiren neden nedir?

Üstelik Ahmet, bu süreçte Metris Cezaevi’nden Silivri Cezaevi’ne sevk edildi ve uyuşturucu dosyalarından tutuklu bulunan kişilerin kaldığı 50 kişilik bir koğuşa yerleştirildi. Bir insanın özgürlüğünden yoksun bırakılması yetmiyormuş gibi, tutukluluk koşullarının da ayrıca ağırlaşması kabul edilebilir mi?

Ahmet’in tutukluluğu neredeyse iki ayı bulmuş durumda. Bu süre uzadıkça, henüz yargılama sonunda hüküm verilmeden tutuklama fiilî bir cezalandırmaya dönüşmüş oluyor zaten. Polis baskını ve basına yansıyan haberlerin ardından işletmenin zaten ciddi biçimde zorlandığı da biliniyor. Ahmet’in işinin başına dönmesinin, yaşamını sürdürebilmesinin ve savunmasını özgürce hazırlayabilmesinin önünde neden hâlâ engel bulunuyor?

Ahmet Şık ve Yonca Şık hakkındaki iddialar

Ahmet Saymadi’nin tutuklanmasıyla ilgili süreçte kamuoyuna çeşitli iddialar da yansıdı. TİP Milletvekili Ahmet Şık, X hesabından yaptığı bir açıklamada, bir paylaşımını silmemesi hâlinde Ahmet Saymadi’nin tutuklanacağı yönünde kendisine haberler ulaştığını aktarmıştı.

Ardından Ahmet Şık’ın eşi Yonca Şık da “casusluk” iddiasıyla gözaltına alındı. Yonca Şık tutuklanmadı; ancak hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Bu gelişmelerin Ahmet Saymadi’nin tutuklanmasıyla nasıl bir ilişkisi olduğu, soruşturma süreçlerinin hangi bağlantılar üzerinden yürütüldüğü elbette ortaya çıkarılmalıdır. Bugün elimizdeki bilgiler, bu iddiaların tümünü doğrulanmış bir bütün olarak değerlendirmemize yetmiyor. Ancak bunların kamuoyunda yarattığı soru işaretlerini de görmezden gelemeyiz.

Ahmet Saymadi’nin siyasi geçmişi de bu sürecin değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulmalıdır. Kendisi uzun yıllardır sosyalist ve devrimci kimliğiyle demokratik siyaset içerisinde yer alan, bugün Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Parti Meclisi üyesi olan bir arkadaşımız.

Geçtiğimiz yıl Halkların Demokratik Kongresi soruşturması kapsamında 18 Şubat 2025’te gözaltına alınmış, 4 Temmuz 2025’e kadar tutuklu kalmıştı. Bu dosyada hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmıştı. Ahmet, bu adli kontrol tedbirine uymasına rağmen yeni bir soruşturma kapsamında yeniden tutuklandı.

HDK dosyasında da demokratik siyasal faaliyetleri, 1 Mayıs ve Newroz gibi etkinliklere katılımı suçlama konusu yapılmıştı. Bugün ise karşımızda uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma suçlaması var. Fakat bu suçlamayı destekleyen somut delillerin neler olduğu hâlâ açıklığa kavuşmuş değil.

Bir insanın sosyalist olması, muhalif düşünceler taşıması, siyasetçilerle ve gazetecilerle dostluk kurması suç şüphesinin gerekçesi olamaz. Hukuka uygun ticari ilişkiler ve banka hareketleri de somut bir suçla bağlantısı kurulmadan şüphe unsuru hâline getirilemez.

Savcılığın önünde açık bir imkân var

Ahmet Saymadi’nin tutukluluğunun devamı için kamuoyuna açıklanmış, denetlenebilir ve somut gerekçeler bulunmuyor. Bu nedenle savcılığın önünde şimdi açık bir imkân var: Tutukluluğun sona erdirilmesini ve Ahmet’in tutuksuz yargılanmasını sağlamak.

Böylece soruşturma ve yargılama süreci devam edebilir; Ahmet de özgürlüğünden yoksun bırakılmadan hayatını, işini ve savunmasını sürdürebilir. Tutuksuz yargılama, soruşturmanın önünü kesmek anlamına gelmez. Hukukun öngördüğü güvenceler çerçevesinde yargılamanın sürdürülmesi anlamına gelir.

Elbette Ahmet’in tutuklanmasında, kendisine isnat edilen suçlamanın dışında başka mekanizmaların işleyip işlemediği zaman içinde ortaya çıkacaktır. Ancak bugün önümüzde duran somut dosya üzerinden sorulması gereken soru değişmiyor: Ortada tutukluluğun devamını zorunlu kılan hangi delil ve hangi neden var?

Ahmet Saymadi için talep ettiğimiz ayrıcalık değil; herkes için geçerli olması gereken anayasal güvencelerdir. Masumiyet karinesi, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, tutuklamanın istisnai niteliği herkes için korunmalıdır. Tutuklama, bir kişiyi cezalandırmanın, korkutmanın ya da üzerinde baskı kurmanın aracı hâline getirilemez.

Ahmet Saymadi neden hâlâ tutuklu?

Bu sorunun yanıtı, soyut suçlamalarla ve genel ifadelerle geçiştirilemez. Soruşturma makamları somut delilleri ortaya koymalı; yargı mercileri özgürlüğü sınırlayan kararlarını açık ve denetlenebilir gerekçelere dayandırmalıdır.

Ahmet Saymadi’nin tutukluluğu derhâl sona erdirilmeli, yargılama tutuksuz sürdürülmelidir.

Ahmet Saymadi serbest bırakılsın!

(TY/AEK)